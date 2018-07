Inter | il grande sogno nerazzurro per la “fase 2” del calciomercato

Internazionali di tennis "Città di Perugia ". Marchesini e Cancellotti - il resoconto di una settimana di grande tennis. : Stiamo assistendo in questa settimana a veri e propri spettacoli, giocatori affermati e giovani promesse ci stanno mostrando una tecnica e professionalità rare. La novità della sessione serale è nata ...

Spalletti : 'Ronaldo un grande - ma l'Inter non è inferiore' : APPIANO GENTILE - È Luciano Spalletti icona della rinascita nerazzurra. E tocca a lui lanciare il guanto di sfida a Cristiano Ronaldo: 'Lui darà forza e visibilità al nostro campionato che una volta ...

Pillars of Eternity 2 Deadfire : la prima grande espansione Beast of WInter arriva il prossimo mese : Obisdian ha annunciato che Beast Of Winter, la prima grande espansione per l'RPG Pillars of Eternity 2: Deadfire, verrà lanciata il prossimo 2 agosto su PC.Come precedentemente annunciato, ogni DLC di Pillars of Eternity 2 introduce nuove isole da esplorare. In Beast of Winter, ad esempio, il protagonista sarà invitato dai seguaci di Rymrgand (il Dio della morte e dell'entropia) su un'isola dell'estremo Sud. L'arrivo di Rymrgand ha portato ...

Icardi : “Inter una famiglia - c’è grande voglia di ripartire” : 1/6 ...

Inter - Icardi alla carica : 'Abbiamo grande voglia' : 'Dopo un mese e mezzo ci mancava un pò vivere la quotidianità degli allenamenti. Abbiamo tutti voglia di iniziare la nuova stagione e la Champions League, che era il nostro obiettivo'. Il capitano ...

Icardi : 'L'Inter è una famiglia. C'è grande voglia di Champions League' : Oggi è partita ufficialmente la nuova stagione dell'Inter, con i nerazzurri che si sono radunati ad Appiano Gentile per poi svolgere il primo allenamento sotto gli ordini di Luciano Spalletti. Un ...

Zaini per un laptop grande : Metron di Pijama. La prova e l’Intervista : Metron di Pijama è uno zaino robusto e minimale, che non passa certo inosservato. La sua struttura è semplice: si tratta di un sacco con gli spallacci, che si chiude con una cerniera e due clip con cui fissare la parte superiore, avvolta – una sola per la taglia medium. Una soluzione che hai visto già sulle spalle dei messenger di mezzo mondo. Ma con quel qualcosa in più: una base in neoprene che ospita tre generose tasche esterne, di cui una ...

Fancy Food di New York - Italia “campione del mondo” col padiglione più grande dell’area Internazionale : In un ideale World Cup del “Food” l’Italia sarebbe senza dubbio campione del mondo con un distacco siderale dai suoi avversari da ogni angolo del Pianeta. L’ennesima conferma giunge da New York con la 64 esima edizione del Summer Fancy Food Show, la fiera più grande del Nord America dedicata alle specialità alimentari e alle bevande. Il padiglione ...

Grande successo per il Workshop Internazionale di Commedia dell'Arte : Con Grande successo e coinvolgente passione sta proseguendo il Workshop Internazionale di Commedia dell'Arte promosso dalla Nico Pepe, che si concluderà sabato 30 giugno con l'imperdibile evento di ...

Recoba : "Inter - ti dico che Martinez è un grande" : Alvaro Recoba , l'Inter è di nuovo in Champions League "Ho provato una grande gioia" Contro la Lazio è stato fra l'altro decisivo un suo connazionale, Vecino. "Bene così. L'Inter è tornata sul ...

Golf – Bmw International Open : grande recupero di Edoardo Molinari : Eurotour: nel Bmw International Open gran recupero di Edoardo Molinari, dal 55° al 16° posto Edoardo Molinari è balzato dal 55° al 16° posto con 143 (74 69, -1) colpi nel secondo giro del BMW International Open (European Tour), che si sta svolgendo sul percorso del Golf Club Gut Laerchenhof (par 72), a Pulheim in Germania, dove si è portato al vertice con 138 (71 67, -6) l’australiano Scott Hend. Sono rimasti in gara Andrea Pavan, 52° con 147 ...

Nainggolan : "È stata la Roma a volermi cedere. Spalletti grande allenatore - felice di ritrovarlo all'Inter" : Il Ninja: "Ringrazio i tifosi giallorossi per l'affetto e la società, ho dato tutto. L'Inter mi ha voluto fortemente'

Inter - l'ag. di Politano in sede : 'Ci stiamo lavorando. C'è grande Interesse' : La visita ufficialmente era incentrata sul rinnovo di Tommaso Berni, ma a Sky Sport il procuratore ha confermato la trattativa per Politano: 'Oggi ero qui per il rinnovo di Berni. Politano all'Inter? ...

Web TV : Meeting Internazionale Tiro a Volo Nuoto su Ircsporttv e OA Sport. Grande spettacolo in vasca a Roma : Dal 7 al 10 giugno andrà in scena la quarta edizione del Meeting Internazionale Tiro a Volo Nuoto, che si terrà anche quest’anno nella splendida cornice dello Stadio del Nuoto di Roma. Dopo gli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso, la manifestazione, in cui saranno protagonisti tante atleti italiani della vasca, prevederà anche le finali in notturna, che oltre a consentire un miglior tempo di recupero per i nuotatori già impegnati al ...