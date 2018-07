Inter | Icardi vicino al rinnovo

Inter-Icardi - scade la clausola da 110 milioni di euro : L'attaccante sta trattando il rinnovo del contratto con Ausilio: Spalletti può contare ancora su di lui

Inter - Spalletti : 'Lautaro con Icardi - si può. Niente prese in giro sul mercato. La frase sui campioni? Ho visto che...' : Lui ha detto 'uno che ha delle tensioni', è molto diverso da come mi avete detto , 'complessi', la parola scritta sul Corriere dello Sport ndr, '.

Lugano-Inter - Spalletti : 'Bene Lautaro - può giocare con Icardi. È stato un test vero' : Primo test stagionale per la nuova Inter di Luciano Spalletti, che ha affrontato e battuto il Lugano 3-0 con reti di Karamoh , 2, e Lautaro Martinez. Al termine del match, Luciano Spalletti ha ...

Inter - il Real chiama Icardi : pronti 10 milioni all'anno se Ronaldo va alla Juve (RUMORS) : L'Inter e Mauro Icardi hanno appena iniziato la stagione 2018-2019. Il futuro del calciatore però non è ancora del tutto certo di essere con la maglia nerazzurra, ovviamente a causa delle numerose voci di Calciomercato. Stando a quanto riportato da 'Il Giorno', la situazione dovrebbe essere più chiara fra circa una settimana, in particolare entro il 15 di luglio, ovvero la data della scadenza della clausola di 110 milioni legata al calciatore ...

L'Inter riparte da Icardi Piace Vrsaljko ma se Florenzi... : L'Inter riparte nel nome di Mauro Icardi. È il capitano ad aprire la stagione del ritorno in Champions League: "Ho chiamato tutti i nuovi per fargli capire che cosa significa far parte della famiglia nerazzurra". Parole che inducono a pensare che anche se la clausola scade il 15 luglio, Icardi continuerà ad essere il faro dell'attacco nerazzurro. Pensando alla lista Champions resta però da capire se L'Inter non abbia comunque bisogno di una ...

Icardi via dall’Inter? Quando mai! Mauro tranquillizza i tifosi : “mi mancava tutto questo” : Mauro Icardi parla della prossima stagione all’Inter spazzando via le voci di mercato che l’avrebbero voluto lontano dalla squadra nerazzurra Icardi è stato protagonista delle voci di mercato dall’apertura della sessione estiva, ma il calciatore dell’Inter pare non avere nessuna intenzione di andare via. Dopo la lunga vacanza concessasi con la famiglia, l’attaccante argentino torna a Milano e rilascia la sua ...

Icardi : “Inter una famiglia - c’è grande voglia di ripartire” : 1/6 ...

Inter - Icardi alla carica : 'Abbiamo grande voglia' : 'Dopo un mese e mezzo ci mancava un pò vivere la quotidianità degli allenamenti. Abbiamo tutti voglia di iniziare la nuova stagione e la Champions League, che era il nostro obiettivo'. Il capitano ...

Icardi : 'L'Inter è una famiglia. C'è grande voglia di Champions League' : Oggi è partita ufficialmente la nuova stagione dell'Inter, con i nerazzurri che si sono radunati ad Appiano Gentile per poi svolgere il primo allenamento sotto gli ordini di Luciano Spalletti. Un ...

Inter - Icardi si toglie dal mercato : "Questa squadra è una famiglia" : 'Ringrazio sempre quelli che ci seguono in tutte le partite, in casa, in trasferta, da casa, da tutto il mondo. La loro passione è un fattore in più per noi. Ci responsabilizza: sappiamo che dobbiamo ...

Serie A Inter - Icardi : «Siamo pronti per ripartire» : ... Ringrazio i tifosi allo stadio, in trasferta, che ci guardano da casa e da tutto il mondo, devo ringraziarli per la loro passione per l'Inter: noi la percepiamo e sappiamo di dover fare bene per ...

Morata all'Inter?/ Ultime notizie : possibile erede di Icardi se Mauro va a Madrid. Tutto dipende da CR7... : Morata all'Inter? Ultime notizie: Alvaro possibile erede di Icardi se Mauro va a Madrid. Tutto dipende da Cristiano Ronaldo... I possibili intrecci di questo scenario(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 11:40:00 GMT)

Juve al via in attesa dell'arrivo di CR7 L'Inter riparte con Icardi e Lautaro : Juventus e Inter partono oggi. Non a fari spenti, perché per due società del genere non sono previsti. Mai. A maggior ragione in queste ore, dopo che la Signora si è messa in testa la folle idea di portare in Italia Cristiano Ronaldo: quanto alL'Inter, ha per il momento trattenuto Icardi e portato a termine una campagna acquisti insieme giudiziosa (De Vrij e Asamoah a parametro zero, per esempio) e scintillante (Nainggolan e Politano, più il ...

Inter - oggi il raduno alla Pinetina : Icardi pilastro del progetto : L'Inter si rimette in moto. I nerazzurri cominciano oggi la nuova stagione nel ritiro casalingo di Appiano Gentile e sabato sera saranno già in campo nel primo test contro il Lugano , in casa della ...