Inter | Dalbert suona la carica | “vogliamo far vedere a tutti che siamo tornati alla

Mercato Inter - si insiste per Dalbert al Monaco : Stando a quanto riferisce ' La Gazzetta dello Sport ', l'intento dei nerazzurri sarebbe quello di cedere il giocatore al club del Principato con la formula del prestito oneroso, di circa 3 milioni, ...

Dalbert-Monaco - c'è l'accordo tra i club : all'Inter subito 3 milioni - le cifre : L'Inter , come anticipato da Sky Sport è molto vicina ad accordarsi con il Monaco, che per l'esterno brasiliano è pronto ad offrire circa 3 milioni di euro per il prestito oneroso e altri 24 per il ...

Calciomercato Inter - il Monaco fa sul serio per Dalbert : i nerazzurri possono dare l'ok per chiudere : Una stagione, la prima all'Inter, tra pochissime luci e parecchie ombre. Adesso l'avventura di Dalbert in nerazzurro potrebbe già essere giunta al capolinea. Diverse le squadre Interessate al terzino ...

Inter - Interesse del Borussia Mönchengladbach per Dalbert : Asamoah, de Vrij, Lautaro Martinez: il mercato in entrata dell'Inter è già partito, con grandi nomi. E non è finito, perché il riscatto di Rafinha potrebbe impreziosirlo ulteriormente. Ma i nerazzurri ...

Inter : la Roma ha chiesto Dalbert - ma non è da sola. No al prestito : le opzioni : Secondo il Corriere dello Sport la Roma ha già chiamato l'Inter per sondare il terreno per un prestito con diritto di riscatto, ricevendo però risposta negativa. L'Inter NON LO SVENDE - L'Inter, ...