Inter | brutto incidente per Pasquale Carlino | il calciatore nerazzurro in fin di vita

24 Ore Le Mans 2018 : qualifiche 2. Toyota sempre in vetta - turno Inter rotto con 25' di anticipo per un brutto incidente a Giorgio Sernagiotto : Tutto invariato o quasi al termine della seconda sessione di qualifiche della 24 Ore di Le Mans . Il turno , infatti, è stato interrotto con 25′ d’ anticipo a causa di brutto incidente occorso alla Dallara P217-Gibson del team Cetilar Villorba Corse. Il prototipo del team italiano, con al volante Giorgio Sernagiotto , sembra abbia subito lo scoppio della gomma anteriore destra, innescando la dinamica del crash contro le barriere, ...

Juventus - brutto smacco all’Inter : i bianconeri hanno un asso nella manica per arrivare a Cancelo : La Juventus punta con decisione su Joao Cancelo, i bianconeri hanno un asso nella manica per arrivare all’esterno portoghese del Valencia Niente riscatto, l’Inter ha deciso di rinunciare a Joao Cancelo non pagando la cifra di 35 milioni entro la giornata di ieri. L’esterno portoghese torna dunque al Valencia, che potrà adesso mettere all’asta il proprio gioiello ad un prezzo maggiorato vista l’ottima stagione in ...