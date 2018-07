Inps | pubblicate le tabelle dei costi e dei numeri delle nuove pensioni con le quote

Blastingnews

: @espressonline Visto i pezzi da Pulitzer che pubblicate... ce ne fate uno sulla questione conl'INPS che vi vede pro… - EG_Cattani : @espressonline Visto i pezzi da Pulitzer che pubblicate... ce ne fate uno sulla questione conl'INPS che vi vede pro… - DiegoPavoni1 : RT @INPS_it: Presentazione XVII Rapporto Annuale INPS: tutte i dati, le info, le notizie pubblicate nel documento ufficiale. Scoprili tutti… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Quota 100 e quota 41 per ora sono misure in via di studio e di valutazione. Infatti nulla ancora è stato fatto e ciò che si sadue grandi novita' che potrebbero entrare nel sistema previdenziale, è solo fruttoindiscrezioni evoci che le accompagnano. Intanto iniziano ad uscire analisi circa il funzionamentomisure, di quanto costerebbero e come inciderebbero sul mondo previdenziale se davvero fossero emanate. Anche l’ne ha approntata una e resa pubblica sul suo portale ufficiale. Ecco il contenuto dei conti dell’Istituto di Previdenza Sociale e cosa succederebbe al sistema con le misure attive. Le due misure in cantiere Sul funzionamentodue misure, compresi i paletti e le restrizioni, se le indiscrezioni venissero confermate, si sa tutto o quasi. Quota 100 significa pensione per coloro che sommando la loro eta' ed i loro contributi versati, ...