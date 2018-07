Infortuni : Veneto - domani firma in Regione patto per prevenzione incidenti : Venezia, 16 lug. (AdnKronos) - domani martedì 17 luglio a palazzo Balbi, sede della Giunta regionale del Veneto, è convocato il tavolo istituzionale per la sicurezza del lavoro per la firma del patto strategico per la prevenzione del rischio e degli Infortuni sui luoghi di lavoro. Al tavolo regional

Infortuni : Ance Veneto Giovani - per sicurezza sul lavoro facciamo squadra tutti insieme (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Comprendo – spiega Prearo - le ragioni dei sindacati che hanno indetto uno sciopero per lanciare un segnale. Tale strumento, però, deve mettere al centro del dibattito non solo la questione dei subappalti, ma anche quella che riguarda più da vicino la contrattualistica a

Infortuni : Ance Veneto Giovani - per sicurezza sul lavoro facciamo squadra tutti insieme : Venezia, 12 lug. (AdnKronos) - “Il mio personale cordoglio e quello dell’associazione vanno alla famiglia di Riccardo Gasparini, che è l’ennesima vittima di un bollettino che continua ad allungarsi inesorabilmente. Questo tragico incidente non riguarda direttamente l’edilizia, ma lascia senza parole

Infortuni : sindacati Veneto - cittadinanza onoraria a famiglia operaio morto : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) – “Siamo profondamente addolorati per il drammatico esito dell’Infortunio sul lavoro che ha colpito questo giovane lavoratore di origine moldava ed esprimiamo la nostra totale vicinanza alla sua famiglia. Nei giorni scorsi, d’intesa con il Sindaco di Padova, Sergio Giordani e con il sindaco di Cadoneghe, Michele Schiavo, abbiamo inviato una lettera al Presidente Mattarella perchè a Sergiu e a ...

Infortuni : sindacati Veneto - cittadinanza onoraria a famiglia operaio morto : Venezia, 6 giu. (AdnKronos) - "Siamo profondamente addolorati per il drammatico esito dell'Infortunio sul lavoro che ha colpito questo giovane lavoratore di origine moldava ed esprimiamo la nostra totale vicinanza alla sua famiglia. Nei giorni scorsi, d'intesa con il Sindaco di Padova, Sergio Giorda

Infortuni : metalmeccanici Veneto - Todita un'altra vita spezzata su luogo lavoro (2) : (AdnKronos) - "Per questo occorre che il Governatore Zaia, gli Assessori al lavoro e quello alla sanità, diano corso con urgenza agli impegni presi con il sindacato per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: servono scelte concrete per aumentare le risorse economiche e gli organici

Infortuni : metalmeccanici Veneto - Todita un’altra vita spezzata su luogo lavoro : Padova, 6 giu. (AdnKronos) – “E’ deceduto ieri all’ospedale di Cesena l’operaio Sergiu Todita coinvolto insieme ad altri tre lavoratori nel gravissimo incidente occorso a Padova, il 13 maggio scorso, alle Acciaierie Venete. Sergiu Todita, 40 anni, ha lottato fino alla fine ma si è dovuto arrendere alle gravissime ustioni riportate in quel tragico incidente sul lavoro. Sergiu, che era un operaio esperto, dipendente ...

Infortuni : metalmeccanici Veneto - Todita un’altra vita spezzata su luogo lavoro (2) : (AdnKronos) – “Per questo occorre che il Governatore Zaia, gli Assessori al lavoro e quello alla sanità, diano corso con urgenza agli impegni presi con il sindacato per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: servono scelte concrete per aumentare le risorse economiche e gli organici degli Spisal, rafforzare i controlli e la vigilanza, introdurre le necessarie misure di prevenzione agli incidenti sul lavoro, ...

Infortuni : metalmeccanici Veneto - Todita un’altra vita spezzata su luogo lavoro : Padova, 6 giu. (AdnKronos) – “E’ deceduto ieri all’ospedale di Cesena l’operaio Sergiu Todita coinvolto insieme ad altri tre lavoratori nel gravissimo incidente occorso a Padova, il 13 maggio scorso, alle Acciaierie Venete. Sergiu Todita, 40 anni, ha lottato fino alla fine ma si è dovuto arrendere alle gravissime ustioni riportate in quel tragico incidente sul lavoro. Sergiu, che era un operaio esperto, dipendente ...

Infortuni : metalmeccanici Veneto - Todita un’altra vita spezzata su luogo lavoro (2) : (AdnKronos) – “Per questo occorre che il Governatore Zaia, gli Assessori al lavoro e quello alla sanità, diano corso con urgenza agli impegni presi con il sindacato per garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro: servono scelte concrete per aumentare le risorse economiche e gli organici degli Spisal, rafforzare i controlli e la vigilanza, introdurre le necessarie misure di prevenzione agli incidenti sul lavoro, ...

Infortuni : in Veneto piano strategico per la sicurezza sul lavoro (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “La prevenzione del rischio – ha ribadito l’assessore – è quindi il cardine del nuovo piano strategico: intensificare, ma soprattutto riqualificare vigilanza e controlli sui luoghi di lavoro, significa accompagnare aziende e lavoratori a verificare preventivamente la corr

Infortuni : in Veneto piano strategico per la sicurezza sul lavoro : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) - Sta prendendo forma in Veneto il piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro, frutto del tavolo di coordinamento tra tutti gli enti preposti voluto dal presidente della regione e convocato dieci giorni fa. Oggi il coordinamento degli enti preposti, di cui fa

Infortuni : in Veneto piano strategico per la sicurezza sul lavoro : Venezia, 31 mag. (AdnKronos) – Sta prendendo forma in Veneto il piano strategico regionale per la sicurezza sul lavoro, frutto del tavolo di coordinamento tra tutti gli enti preposti voluto dal presidente della regione e convocato dieci giorni fa. Oggi il coordinamento degli enti preposti, di cui fanno parte Regione, Spisal, Arpav, Inail, Ispettorato Interregionale del lavoro, Vigili del Fuoco e parti sociali, ha esaminato a palazzo Balbi ...

Infortuni : in Veneto piano strategico per la sicurezza sul lavoro (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘La prevenzione del rischio ‘ ha ribadito l’assessore ‘ è quindi il cardine del nuovo piano strategico: intensificare, ma soprattutto riqualificare vigilanza e controlli sui luoghi di lavoro, significa accompagnare aziende e lavoratori a verificare preventivamente la correttezza delle procedure e delle attrezzature adottate per evitare che ci siano situazioni e comportamenti di ...