Indonesia | muore attaccato da un coccodrillo Folla inferocita lo vendica e ne uccide 300

fanpage

: #Indonesia: muore sbranato dai #coccodrilli, la folla ne massacra 300 - UnioneSarda : #Indonesia: muore sbranato dai #coccodrilli, la folla ne massacra 300 -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Una vera e propria vendetta quella che ha avuto luogo in un villaggio della Papua Occidentale, dopo i funerali della vittima. L’uomo è morto dopo essere caduto nel recinto di un allevamento di coccodrilli, mentre cercava l'erba per nutrire il suo bestiame. Non sono bastate scuse ed un risarcimento: centinaia tra parenti e residenti locali hanno fatto irruzione nella struttura armati di coltelli, machete e badili.