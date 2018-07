Incredibile Serie B | anche l’Avellino a forte rischio | ecco l’eventuale ripescaggio

Retrocessioni e fallimenti - oltre 10 club verso il baratro : Incredibile corsa ai ripescaggi - 2 in serie A - 3 in serie B e tantissimi in serie C [DETTAGLI e SCENARI] : E’ un terremoto con pochi precedenti per il calcio italiano, forse solo al livello di Calciopoli, si apre un’estate caldissima per i campionati di serie A, serie B e serie C, in arrivo clamorosi ribaltoni e classifiche pronte ad essere riscritte con conseguenti ripescaggi in tutte le categorie. Partiamo dal campionato di serie A. Nelle serata di ieri è arrivata la decisione sul ricorso presentato dal Palermo contro il Frosinone dopo ...

L'Incredibile ascesa di Francis Uzoho : da portiere di serie C a numero 1 della nazionale nigeriana : Si chiama Francis Uzoho, non ha ancora compiuto 20 anni, e difenderà i pali della Nigeria all'esordio mondiale di sabato contro la Croazia. E fin qui, niente di eccezionale. Se non fosse che il portiere nigeriano non ha mai giocato ad alti livelli, avendo alle spalle soltanto 28 presenze ufficiali, 26 delle quali nella terza divisione spagnola, con la maglia del Deportivo Fabril (la squadra B del Deportivo La Coruña), oltre a 6 ...

Serie C - playoff. Incredibile Siena : vince al 100'. Il Cosenza vince davanti a Sarri. Catania ok : Mai dare per scontata la Serie C. Nemmeno quando il recupero è ormai scaduto. Nemmeno quando tutto sembra finito. L'ultima dimostrazione arriva dal Franchi di Siena, dove nei minuti finali succede l'...

Esclusiva CalcioWeb – Calciomercato Serie A - Incredibile valzer di portieri : le ultime su Atalanta - Parma - Sampdoria - Genoa e Bologna : Calciomercato Serie A – Il Calciomercato di Serie A è solo all’inizio ma già sta regalando grosse emozioni, in particolar modo importante valzer di portieri, ecco il punto di CalcioWeb. Partiamo dall’Atalanta, la prima notizia è che la Fiorentina ha deciso di non riscattare Sportiello, la seconda è che l’Atalanta vuole riscattare Gollini, a questo punto sembra molto probabile l’addio di Berisha ma anche Sportiello ...

Basket - Playoff Serie A 2018 : Haynes trascina Venezia sull’1-1. Trento sfiora l’Incredibile rimonta : Tutto in parità. Come nell’altra semifinale, anche Venezia e Trento sono sull’1-1. La Reyer si impone per 80-77 in una pazza gara-2 e riesce a riscattare la sconfitta di due giorni fa. Una vittoria fondamentale per i campioni in carica, che restano in vita nella Serie, anche se la Dolomiti avrà due partite in casa dove giocarsi la qualificazione alla finale Scudetto. Marquez Haynes è il grandissimo protagonista della serata. Super ...

Incredibile Fondi - non ha intenzione di presentarsi per la gara di ritorno dei playout di Serie C : La Racing Fondi esprime tutta la propria indignazione per l’eliminazione della Berretti, avvenuta in seguito ad un assurdo e inadeguato regolamento. I nostri ragazzi si sono classificati primi a pari merito con il Catania, esattamente con gli stessi valori numerici. In virtù di questa classifica si è deciso di effettuare un primitivo sorteggio tra le due squadre e la sorte ha premiato gli etnei: una decisione quantomeno discutibile, se non ...

Tennis - Masters1000 Madrid 2018 : Incredibile - Rafael Nadal ha perso! Thiem firma l’impresa della vita e interrompe una serie record : Anche Rafael Nadal ha il suo incubo: l’austriaco Dominic Thiem ha interrotto la striscia di 50 set consecutivi vinti dall’iberico su terra rossa e lo ha estromesso nei quarti di finale del torneo Masters 1000 di Madrid. Thiem aveva eliminato Nadal anche nella scorsa edizione degli Internazionali d’Italia, e nel novello tabellone capitolino i due potrebbero incrociarsi molto presto. A Roma lo scorso anno nei quarti di finale ...

Serie C : 74 - 56 e 25 - i numeri di una stagione Incredibile : In Serie C, alla vigilia dei play off che decreteranno quale squadra accompagnerà Livorno, Padova e Lecce nella Serie cadetta e in attesa di conoscere le formazioni che si salveranno al termine della drammatica lotteria dei play out, si può fare il bilancio di una stagione a dir poco travagliata. Talvolta la lettura dei numeri può rappresentare interamente tutto quello che è accaduto nel corso di una stagione e, mai come in questo caso, proprio ...

Serie C - Incredibile record da 74 punti che fa discutere : mai successo prima : La Serie C è giunta all'ultima gara del campionato regolare e si cominciano a tirare le somme di una stagione che è stata senza dubbio emozionante, avvincente ma anche molto deludente sotto l'aspetto organizzativo (continui cambi di orari, numerose trasferte vietate, squadre senza stadi, eccetera). Adesso la Serie C ha un nuovo record di punti. Negli ultimi anni, da quando è stata introdotto il nuovo format con tre gironi a divisione unica, un ...