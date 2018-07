Incontro Trump-Putin | proteste nel centro di Helsinki | “Fascisti”

Greenpeace in azione in Finlandia durante l’Incontro Trump-Putin : “Agire subito per combattere i cambiamenti climatici” [GALLERY] : 1/5 ...

Donald Trump scalda l'Incontro con Vladimir Putin : "Rapporti Usa-Russia mai peggio di così" : La specialità di Donald Trump è "scaldare" gli incontri con dichiarazioni di fuoco. E il presidente Usa non si è smentito neanche a poche ore dal delicatissimo summit a Helsinki con il presidente russo Vladimir Putin. "Il nostro rapporto con la Russia non é MAI stato peggio di così grazie a molti anni di follia e stupidità USA e adesso, la CACCIA ALLE STREGHE MANIPOLATA" ha scritto questa mattina The ...

Trump-Putin - oggi l’Incontro a Helsinki. Sul piatto poca sostanza - ma molta immagine. Soprattutto per la Russia : C’è una lista di probabili questioni che Donald Trump e Vladimir Putin affronteranno oggi al palazzo presidenziale di Helsinki: Siria, Ucraina, disarmo. C’è la convinzione che dal summit non uscirà niente di davvero concreto. Lo stesso presidente americano ha detto, in un’intervista a CBS, di andare a Helsinki “con scarse aspettative”. E lo stesso Trump, a poche ore dall’incontro, ha alzato il tiro su Twitter: “Il nostro rapporto con ...

USA - TRUMP : “UE - RUSSIA E CINA NOSTRI NEMICI”/Ultime notizie - vertice con Putin : birre speciali per l'Incontro : vertice TRUMP-Putin a Helsinki: lunedì l'incontro tra i due presidenti ma per il tycoon americano non ci sono grandi aspettative. Ecco di cosa si discuterà(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 22:32:00 GMT)

Brexit - May racconta l’Incontro con Trump : «Mi ha detto di fare causa all’Ue» : E il presidente Usa, in visita in Gran Bretagna, viola il protocollo rivelando i contenuti della sua conversazione con la regina Elisabetta II

Pompeo - importante Incontro Trump-Putin : 02.57 "Credo sia molto importante che si incontrino" ha detto il segretario di stato Usa, Mike Pompeo, con riferimento al summit fra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il presidente russo Vladimir Putin fissato per domani a Helsinki. Parlando con i giornalisti a bordo del volo di rientro dal Messico, Pompeo ha sottolineato: "Sono sicuro che l'incontro del presidente Trump con Putin metterà l'America in una posizione migliore".

Donald Trump e la Regina - momento di imbarazzo durante Incontro. VIDEO - : Piccola gaffe per il presidente Usa che ha mostrato qualche "inciampo" nel rispetto del rigido protocollo di casa Windsor. Il tycoon ha infatti incontrato un po' di difficoltà a trovare la sua ...

Incontro Trump-May come in Love Actually : ANSA, - ROMA, 13 LUG - "Un amico che ci bullizza, non è più un nostro amico. E siccome ai bulli bisogna rispondere con la forza, d'ora in avanti sarò pronto ad essere molto più forte". Così il premier ...

The Queen e The Donald - Incontro a castello fra Elisabetta II e Trump : Ad attenderlo a Londra c’è un pallone aerostatico, un pupazzo gigante di un bebè con la sua faccia che campeggia a due passi dal Parlamento, ma Donald Trump non lo sfiorerà nemmeno. La capitale inglese lo attende pronta alla protesta venerdì 13 luglio nel pomeriggio contro le sue politiche sui migranti e il sessismo. Sono stati raccolti fondi per oltre 22 mila dollari e migliaia di firme in rete per il pallone gigante che l’amministrazione della ...

La minaccia di Trump - USA fuori dalla NATO. Incontro ristretto Consiglio atlantico : Teleborsa, - Il presidente americano, Donald Trump ha minacciato di uscire dalla NATO se gli alleati non faranno subito degli sforzi per aumentare le loro spese militari. L'inquilino della Casa Bianca ...

Trump - con Merkel grande Incontro : ANSA, - WASHINGTON, 11 LUG - "Un grande incontro", "abbiamo una relazione molto, molto buona con la cancelliera": cosi' Donald Trump dopo il faccia a faccia con Angela Merkel a margine del vertice ...

"Il vertice della NATO si svolge all'ombra dell'Incontro tra Putin e Trump ad Helsinki" - : A prescindere dalle "decisioni pratiche" della NATO che verranno prese nel vertice di Bruxelles, non si nasconderà da nessuna parte il nervosismo per il futuro incontro di Helsinki tra Donald Trump e ...

Trump al vertice Nato : "Sarà più semplice l'Incontro con Putin" : Tra il vertice Nato a Bruxelles e la visita nella travagliata Gran Bretagna della Brexit, l'incontro con Vladimir Putin potrebbe essere il momento 'più semplice' del viaggio in Europa. Il presidente ...