Incidente sul lavoro in Friuli | operaio muore schiacciato da lastra

SCHIANTO SULLA A1 - FAMIGLIA DISTRUTTA IN Incidente: tre morti, tra cui una bambina. Schianto sull'A1, coinvolti tre mezzi. Traffico bloccato e code in autostrada (Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 22:22:00 GMT)

Incidente sull'autostrada A1 - distrutta famiglia che andava in ferie : morti padre - madre e figlia di 6 mesi : Un'intera famiglia distrutta mentre andava in ferie in Calabria, intrappolati senza scampo tra la lamiere contorte della loro Fiat Punto che avrebbe dovuto condurli al mare. Tre persone sono morte in ...