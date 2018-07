Incidente in galleria | muore una ragazza di 16 anni

Trento. Incidente mortale all’uscita della galleria di Martignano : Alle ore 21 di domenica 15 luglio, al km 129,800 della statale 47 della Valsugana, all’uscita della galleria di Martignano

A22 - Incidente fra camion in galleria : chiusa la carreggiata sud tra Chiusa e Bolzano Nord : Bolzano. Coda di sei chilometri per un incidente stradale sulla carreggiata sud dell'autostrada del Brennero, a Nord di Bolzano. Due i mezzi pesanti coinvolti in un sinistro nella galleria di Fiè allo ...

Cina - camion prendono fuoco dopo Incidente in galleria : 200 persone evacuate : Cina, camion prendono fuoco dopo incidente in galleria: 200 persone evacuate Le autorità non hanno registrato vittime. Continua a leggere L'articolo Cina, camion prendono fuoco dopo incidente in galleria: 200 persone evacuate proviene da NewsGo.

Incidente STRADALE A ROMA/ Morto motociclista 31enne in Galleria Giovanni XXIII : grave 16enne a Bologna : ROMA, INCIDENTE STRADALE in Galleria Giovanni XIII: 31enne Morto sul colpo dopo impatto con carreggiata. A Bologna, 16enne sbalzato da scooter: è grave ricoverato in ospedale(Pubblicato il Sun, 20 May 2018 14:28:00 GMT)

Roma - Incidente all'uscita della galleria : morto un ragazzo di 31 anni : incidente mortale questa mattina all'alba a Roma, all'uscita della galleria Giovanni XXIII, in direzione dello Stadio Olimpico. Un ragazzo di 31 anni, originario di Rieti, è morto sul colpo. La sua salma è stata trasportata...