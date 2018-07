Incendi | alto rischio in Sardegna | permane l’allerta

Incendio - alto rischio in Sardegna : mezza Isola con codice arancione : Giornata ad alto rischio Incendi domani, sabato 14 luglio, in gran parte della Sardegna. Complice l’ondata di calore che portera’ picchi di 42 gradi in alcune zone dell’Isola, la Protezione civile regionale ha emesso un bollettino di allerta con codice arancione in tutto il sud Sardegna, nel Sulcis, nell’Oristanese, nel centro e nord ovest. Cio’ significa che “le condizioni sono tali per cui, ad innesco ...

Alto Adige : Incendio nel bosco in Val di Vizze : Un incendio si è sviluppato nel bosco, a 1.700 metri di quota, in Val di Vizze, nella zona di Caminata, non lontano dal confine austriaco. Le fiamme hanno colpito un’area impervia, difficilmente raggiungibile. I vigili del fuoco sono impegnati nell’opera di spegnimento anche con l’impiego di un elicottero. L'articolo Alto Adige: incendio nel bosco in Val di Vizze sembra essere il primo su Meteo Web.

Napoli - domato all'alba l'Incendio di Palazzo Maddaloni : in fiamme legno e asfalto : È stato completato solo alle 5 di questa mattina lo spegnimento dell'incendio che ha interessato nella serata di ieri l'ultimo piano di un antico edificio, Palazzo Carafa di Maddaloni, nella centrale ...