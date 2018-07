Incendi | 40 ettari in fumo nel Sassarese | salvate le case

meteoweb.eu

(Di lunedì 16 luglio 2018) Sono quaranta, quasi tutti dedicati al pascolo e uno solo alla macchia mediterranea, gliinteressati dall’o che questo pomeriggio poco prima delle 15 e’ divampato nelle campagne di “Canaglia-La Pedraia”, localita’ rurale nella Nurra di Sassari, tra Palmadula e l’Argentiera. Sul posto operano gli uomini del Corpo forestale, di Forestas, vigili del fuoco e barracelli. Oltre alle squadre di terra, sono intervenuti gli elicotteri con base a Bosa e Anela e il SuperPuma partito da Fenosu. L’intervento non è stato ancora completato, ma la situazione sembra sotto controllo. Rispetto al punto di partenza delle fiamme, la cui natura e’ ancora in corso di accertamento, fortunatamente il forte vento di libeccio soffiava in direzione opposta ad alcune abitazioni e aziende agricole che si trovano in una zona a scarsissima densita’ ...