In Val di Fassa i sentieri ' cancellati' dal maltempo

Fiorentina Val Di Fassa/ Streaming video e diretta tv - orario e risultato live (amichevole) : diretta Fiorentina Val di Fassa, Streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca come amichevole estiva, primo impegno di luglio per la nuova squadra viola(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 06:30:00 GMT)

Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa : morti due centauri : Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri Continua a leggere L'articolo Moto si schianta contro un’auto in Val di Fassa: morti due centauri proviene da NewsGo.

Alluvione in Trentino - nubifragio a Moena e in Val di Fassa : dichiarato lo stato di calamità : A seguito del nubifragio che ha colpito nei giorni scorsi la val di Fassa e in particolare i comuni di Moena e Soraga, la Giunta provinciale, su proposta del presidente Ugo Rossi, ha dichiarato oggi lo stato di calamità. La dichiarazione serve per dare continuità agli interventi necessari per la ripresa delle normali condizioni di vita e per autorizzare la concessione di contributi e indennizzi ai danneggiati. “La comunità – sottolinea il ...

Nubifragio in Trentino - in ginocchio Moena e Val di Fassa/ Video - i danni : fango e allagamenti - 50 sfollati : Nubifragio in Trentino: inizia la conta dei danni a Moena e Val di Fassa le zone maggiormente messe in ginocchio dal maltempo. Priorità restano le 50 persone sfollate.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:49:00 GMT)

Nubifragi in Trentino - a Moena e in Val di Fassa si contano i danni : Passato il terribile Nubifragio, in Val di Fassa oggi si contano i danni. Dovranno essere ripristinate le sedi stradali, trasformate a fiumi, e le aree danneggiate, senza parlare della quantificazione ...

Alluvione di Moena : riaperto il collegamento con la Val di Fassa : E’ stata riaperta, con un senso unico alternato, la circonvallazione di Moena che garantisce il collegamento con la Val di Fassa. Resta invece chiusa la statale 346 del Passo di San Pellegrino, che porta a Falcade, interrotta da due smottamenti. A Moena si lavora per ripulire le strade del paese e sgomberare dai detriti le cantine e i garage di abitazioni ed alberghi. La protezione civile sta ripulendo l’alveo del rio Costalunga, la ...

Sci alpino - la Val di Fassa si prepara ad ospitare i Mondiali juniores : La Val di Fassa prepara i Mondiali juniores del febbraio 2019 con quattro appuntamenti di Coppa Europa fra dicembre e gennaio La Val di Fassa e il Trentino evidenziati in rosso nelle bozze di calendario di Coppa Europa di sci alpino 2018/2019 al termine del congresso Fis di Costa Navarino, in Grecia. Dal 18 al 27 febbraio andranno infatti in scena i Campionati Mondiali Junior, che per la settima volta nella storia si disputeranno in Italia. A ...