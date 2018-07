In Umbria al via corso per ' Maestre di moda' a Scuola dei mestieri di Solomeo

Umbria Jazz - il festival al via il 13 con la serata di Quincy Jones : Uno dei momenti più attesi di Umbria Jazz 2018 sarà subito in apertura di festival. Venerdì 13 luglio a Perugia è infatti in programma la grande serata dedicata a Quincy Jones all'Arena Santa Giuliana.

Al via la 22esima edizione dell'Umbria Film Festival : In una strana notte però, il piccolo mondo di James viene distrutto. Durante il passaggio verso la sua nuova vita, che si rivela disorientante e con momenti esilaranti, Brigsby continua ad essere il ...

Festival dei Due Mondi - al via 'La MaMa Umbria International' : Nel corso di quasi 27 anni di attivit à , La MaMa Umbria ha presentato e organizzato moltissimi eventi culturali: numerosi spettacoli di teatro e danza, concerti, mostre, conferenze, corsi e Festival.

alla regione Umbria 30 mln euro per piano infrastrutture : via a interventi stradali strategici per terni e orvieto; ulteriori finanziamenti ... : È già pronto il progetto preliminare e ora potremo completare un'opera che è strategica per la nostra economia, per ridare slancio per il futuro alle piccole e medie imprese del tessuto orvietano". "...

Ferrovie dello Stato - l’ad Mazzoncini rinviato a giudizio per truffa nell’inchiesta su Umbria mobilità : Il gup di Perugia ha rinviato a giudizio per truffa il numero uno delle Ferrovie dello Stato Renato Mazzoncini e altre tre persone imputati accusate a vario titolo di irregolarità nell’aggiornamento della banca dati dell’Osservatorio trasporto pubblico locale del Ministero dei trasporti. Secondo il pm Manuela Comodi hanno falsato i dati sui ricavi da traffico di Umbria mobilità per la concessione di contributi per poco meno di sei milioni di ...