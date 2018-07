In 100 chiusi nel tir per imbarcarsi verso l’Europa : 8 migranti morti soffocati - 6 bambini : In 100 chiusi nel tir per imbarcarsi verso l’Europa: 8 migranti morti soffocati, 6 bambini Il gruppo ritrovato dalle autorità libiche rinchiuso nel rimorchio di un camion adibito a trasporto di alimenti che probabilmente doveva imbarcarsi su una nave container. Oltre alle 8 vittime, altre decine di persone sono state ricoverate per problemi respiratori e […] L'articolo In 100 chiusi nel tir per imbarcarsi verso l’Europa: 8 migranti morti ...

Libia - 100 migranti chiusi in un tir Otto morti soffocati - 6 erano bambini : A Zuara, nel nord-ovest della Libia. erano rinchiusi nel rimorchio di un tir frigo, in attesa che venisse imbarcato su una nave diretta in Italia o verso altri paesi europei

Migranti - naufragio al largo della Libia : 100 dispersi. Morti 3 bambini. Porti italiani chiusi alle ong : Ci sono anche tre bambini fra le vittime del naufragio del gommone a est di Tripoli dove ci sono almeno 100 dispersi. Lo riferisce il sito Alwasat precisando che il gommone é affondato a sei...

LIBIA - NAUFRAGIO MIGRANTI AL LARGO DI TRIPOLI/ Ultime notizie - "100 dispersi" : Salvini - "porti chiusi a Ong" : NAUFRAGIO in LIBIA in mare aperto: 100 MIGRANTI in acque dopo gommone rovesciato. Ong lanciano allarme, Salvini 'porti Italia chiusi per l'estate'.