Ilva | commissari e ArcelorMittal a lavoro

Ilva - Di Maio : "Incontro proficuo con i commissari" : "L'incontro con i commissari dell' Ilva è stato proficuo". Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in una nota. "Ho ritenuto necessario questo incontro - aggiunge - per essere ...

Ilva - Di Maio : incontro ok con Commissari : 19.52 "E' stato un incontro proficuo" quello tra il ministro del Lavoro, Di Maio, e i Commissari dell'Ilva sul futuro dello stabilimento. "Ho ritenuto necessario questo incontro per essere relazionato su alcuni aspetti che riguardano i profili ambientali e occupazionali presenti nelle 23 mila pagine che stiamo analizzando",ha spiegato in una nota, in cui annuncia che lunedì incontrerà i sindacati e l'azienda acquirente.

Ilva - commissariamento prorogato al 15 settembre : più tempo per la decisione di Di Maio : ROMA - Tempi supplementari per il futuro dell'Ilva. I commissari dell'azienda siderurgica, facendo leva su una clausola del contratto, hanno spostato al 15 settembre la scadenza per la chiusura dell'...

Ilva - rinviato l’ingresso degli acquirenti : i commissari restano fino al 15 settembre. “Slittamento non ha costi per lo Stato” : È stato rinviato il subentro di Arcelor Mittal nella gestione dell’Ilva. “Senza costi per lo Stato”, lasciano filtrare dal ministero dello Sviluppo Economico. La gestione dei commissari straordinari continuerà fino al 15 settembre sfruttando una clausola del contratto di affitto alla cordata AmInvestco, guidata dal colosso franco-indiano, che prevede la possibilità di posticipare il passaggio di consegne “fino a 90 ...

Commissari Ilva - prorogato contratto : "Mi compiaccio della responsabilità espressa dai Commissari dell'Ilva e prendo atto della l oro volontà di avvalersi della proroga siglata nel contratto che porta al 15 settembre 2018 ogni scadenza ...

Ilva : Di Maio - al lavoro su 20 mila pagine di studi - in contatto con Commissari : Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Sull’Ilva stiamo portando avanti oltre un metro cubo di studi di carta e stiamo parlando di circa 20 mila pagine di studi e lo stiamo affrontando con un continuo contatto con i Commissari dell’Ilva”. Così il ministro dello Sviluppo economico e del lavoro, Luigi Di Maio, a margine dell’Assemblea di Confartigianato. L'articolo Ilva: Di Maio, al lavoro su 20 mila pagine di studi, in ...

