tarantinitime

: ILVA e Bonifiche. Peluso (CGIL): “Ci attardiamo nelle questioni di principio ma ci allontaniamo dalla soluzione dei… - TarantiniTime : ILVA e Bonifiche. Peluso (CGIL): “Ci attardiamo nelle questioni di principio ma ci allontaniamo dalla soluzione dei… - Grottaglie : ILVA e Bonifiche. Peluso: “Ci attardiamo nelle questioni di principio ma ci allontaniamo dalla soluzione dei proble… - fulviagr : L'obiettivo di #Salvini è criminalizzare i poveri e i diversi. La cosa mi riguarda, ci riguarda perché siamo tutti… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Quel tempo sospeso che riguarda l', riguarda inevitabilmente non solo gli operai, ma anche tutta una economia e una città, che da tempo attende che si faccia chiarezza e si agisca in nome dell'interesse collettivo. Vale per ilsacrosanto di difesa di ogni singolo posto di lavoro, e vale, ci ...