Ilva | “c’è una cordata alternativa ad ArcelorMittal interessata a presentare una nuova

(Di lunedì 16 luglio 2018) C’è unaadal lavoro perunaofferta sull’. La notizia, anticipata dall’Adnkronos, filtra da ambienti vicini ad Acciaitalia, sconfitta nel giugno 2017 nella gara per l’aggiudicazione del siderurgico nonostante il parere dei tecnici fosse positivo. L’interesse di alcuni dei partecipanti a quella– della quale era capofila Jindal e Arvedi – sarebbero interessati a farsimente avanti dopo la decisione del governo di trasmettere il fascicolo relativo all’assegnazione all’Anac, chiamata quindi a valutare la congruità dell’assegnazione ad AmInvestco. Le stesse fonti confermano ad Adnkronos “la disponibilità a riformulare l’offerta per tenere conto di eventuali specifiche richieste che dovessero arrivare dal governo specialmente per quel che riguarda ...