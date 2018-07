Al via il summit di Helsinki. Trump-Putin - faccia a faccia di oltre 2 ore. 'Un buon inizio' : "Il mondo ci sta osservando". "E' bello essere qui con te" , ha affermato ancora Trump rivolto a Vladimir Putin, stringendogli la mano. 75 anni di vertici tesi tra Washington e Mosca - LE FOTO E ...

Trump-Putin - tutti i dossier caldi del summit di Helsinki : Ecco quali sono i nodi principali che, stando ai media russi e internazionali nonché diverse fonti sentite dall'ANSA, sono al centro del vertice Usa-Russia a Helsinki. * SIRIA - Il ginepraio siriano è ...

Al via il summit di Helsinki. Trump : 'Bello essere qui con te'. Putin : 'Ora parliamoci sul serio'. Ecco tutti i dossier caldi : "Non siamo andati molto d'accordo negli ultimi anni, ma credo che avremo un buon rapporto in futuro: andare d'accordo con la Russia è una cosa positiva, non negativa" . Lo ha detto il presidente Usa ...

Trump-Putin - al via il summit di Helsinki. Ecco tutti dossier caldi : Non si prevede una dichiarazione congiunta di Vladimir Putin e Donald Trump in occasione del summit di Helsinki: lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, citato dall'agenzia Interfax. "...

summit ad Helsinki - Putin e Trump : 'Rapporti Usa-Russia sono pessimi' : Mentre il portavoce di Putin- Dmitri Peskov - dichiara che la speranza è in una 'buona volontà politica per avvicinarsi alla normalizzazione delle relazioni', l presidente Usa, come al solito, è ...

Trump-Putin - il summit si farà a Helsinki il 16 luglio : sul tavolo la distensione dei rapporti Usa-Russia e le sanzioni a Mosca : Il summit fra Donald Trump e Vladimir Putin si terrà a Helsinki il prossimo 16 luglio. Lo hanno fatto sapere con due comunicati in contemporanea il Cremlino e la Casa Bianca. Da Washington hanno anche specificato che i due leader discuteranno dei rapporti fra Stati Uniti e Russia e di una serie di questioni di sicurezza nazionale. Ma i nodi da affrontare nello storico incontro nella capitale della Finlandia sono tanti, a partire dalle sanzioni ...

