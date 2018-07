Il Sud Africa balla a ritmo di kwaito

Solinas è il nuovo allenatore dei Kaizer Chiefs - la squadra più forte del Sudafrica : Giovanni Solinas è il nuovo allenatore del Kaizer Chiefs , principale club Sudafricano che gli ha fatto firmare un contratto biennale. La scelta e la nomina di Solinas è stata annunciata dal ...

Solinas è il nuovo allenatore dei Kaizer Chiefs - la squadra più forte del Sudafrica : Giovanni Solinas è il nuovo allenatore del Kaizer Chiefs, principale club Sudafricano che gli ha fatto firmare un contratto biennale. La scelta e la nomina di Solinas è stata annunciata dal presidente dei Kaizer Motaung nel fine settimana. "Guardiamo sempre cosa può fare e può darci un allenatore e crediamo che con Solinas abbiamo trovato la persona con le giuste motivazioni ed energie per fare bene", ha ...

Golf – Scottish Open : splendida rimonta di Brandon Stone - il Sudafricano trionfa con un eccellente giro finale : Il Golfista ha rimontato dall’undicesima posizione nell’ultimo giro e ha vinto l’Aberdeen Standard Investments Scottish Open Il sudafricano Brandon Stone, con un eccellente giro finale in 60 (-10) colpi e lo score di 260 (70 64 66 60, -20) ha rimontato dall’undicesima posizione e ha vinto l’Aberdeen Standard Investments Scottish Open, quinto degli otto eventi delle Rolex Series dell’European Tour, disputato sul percorso del ...

LIVE Wimbledon - Finale Djokovic-Anderson in DIRETTA : finale tra maratoneti. Serbo favorito contro il gigante Sudafricano : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della finale del singolare maschile di Wimbledon tra Novak Djokovic e Kevin Anderson. Un match a sorpresa tra due tennisti che nei turni precedenti si sono resi protagonisti di autentiche maratone per il raggiungimento del traguardo finale. Nole in semifinale, in un match durato “due atti”, ha superato il n.1 del mondo Rafael Nadal in cinque set, piegando la resistenza di un tennista coriaceo ...

Diretta/ Finale Wimbledon 2018 Anderson Djokovic streaming video e tv : le parole del Sudafricano : Diretta Wimbledon 2018 info streaming video e tv: Anderson Djokovic è la Finale del torneo maschile, orario della grande partita di oggi, domenica 15 luglio(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 13:48:00 GMT)

LIVE Wimbledon - Finale Djokovic-Anderson in DIRETTA : sfida infuocata a Church Road. Il serbo e il Sudafricano vogliono il trionfo sull’erba dei Championships : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della Finale del singolare maschile di Wimbledon tra Novak Djokovic e Kevin Anderson. Un match a sorpresa tra due tennisti che nei turni precedenti si sono resi protagonisti di autentiche maratone per il raggiungimento del traguardo Finale. Nole in semiFinale, in un match durato “due atti”, ha superato il n.1 del mondo Rafael Nadal in cinque set, piegando la resistenza di un tennista coriaceo ...

Surf - Corona Open J-Bay 2018 : Filipe Toledo è devastante in Sudafrica e conquista la vetta del ranking mondiale : Il sesto appuntamento del Championship Tour di Surf è andato in archivio. Nell’affascinante scenario di Jeffreys Bay, in Sudafrica, il brasiliano Filipe Toledo ha confermato le sue eccezionali qualità. Dopo aver vinto la quarta tappa a Rio de Janeiro, il sudamericano ha concesso il bis in questo sesto round impressionando per i punteggi ottenuti e conquistando un successo mai in discussione. Un risultato che gli ha consentito di issarsi in ...

Wimbledon 2018 : Anderson-Isner - una semifinale da record che ha regalato al Sudafricano la seconda finale Slam : Si è chiusa da poco la prima semifinale del torneo di Wimbledon tra Kevin Anderson e John Isner. Che potesse durare tanto era prevedibile, viste le abitudini al servizio di entrambi i giocatori: che potesse durare così tanto, però, nessuno se lo aspettava. Per qualche decina di minuti, sono comparsi gli spettri del leggendario Isner-Mahut, 11 ore e 5 minuti in tre giorni, il record forse impossibile da battere nella storia del tennis. Durante ...

Wimbledon 2018 : Anderson-Isner - una semifinale da record che ha regalato al Sudafricano la seconda finale Slam : Si è chiusa da poco la prima semifinale del torneo di Wimbledon tra Kevin Anderson e John Isner. Che potesse durare tanto era prevedibile, viste le abitudini al servizio di entrambi i giocatori: che potesse durare così tanto, però, nessuno se l’era aspettato. Per qualche decina di minuti, sono comparsi gli spettri del leggendario Isner-Mahut, 11 ore e 5 minuti in tre giorni, il record forse impossibile da battere nella storia del ...

L’orecchio di Ska svela il cuore della Via Lattea : inaugurate in Sudafrica le 64 antenne : Dopo un decennio tra progettazione e costruzione, il radiotelescopio MeerKat è finalmente pronto: lo riporta Media INAF. E’ stato inaugurato oggi in Sudafrica alla presenza di David Mabuza, vice presidente Sudafricano, e di molte autorità provenienti da diverse nazioni. All’evento, organizzato dal Dipartimento della Scienza e della Tecnologia del Sudafrica, è stato svelato un panorama mozzafiato della Via Lattea ottenuto con le antenne ...

Meteo - nel weekend temperature africane : nel centroSud si supereranno i 35 gradi : L'alta pressione di matrice africana sarà protagonista del weekend. Le temperature scenderanno leggermente solo da lunedì.Continua a leggere

Meteo - da domani caldo africano : arriva l’anticiclone Minosse - al Sud fino a 40 gradi : Dopo le ultime giornate piovose e abbastanza fresche al Nord, ci attende un weekend con il super caldo dell’anticiclone africano Minosse. Il gran caldo attanaglierà il Centro-Nord da venerdì fino a domenica, al Sud e nelle isole la giornata più calda sarà probabilmente lunedì 16 luglio, quando in alcune zone si supereranno i 40 gradi.Continua a leggere

Wimbledon – Kevin Anderson batte Federer - il Sudafricano stenta a crederci : “la vittoria più bella della mia carriera” : Kevin Anderson elimina Federer da Wimbledon. vittoria pazzesca per il tennista sudafricano che nel post match esprime tutta la sua gioia Pomeriggio clamoroso sul campo 1 di Wimbledon: Kevin Anderson batte Roger Federer dopo una maratona di oltre 4 ore, conclusa al 5° set. Il tennista sudafricano, attuale numero 8 al mondo, si è concesso ad una gioiosa intervista nel post gara, nella quale ha esternato tutte le sue emozioni: “è ...

Turchia - Russia e Sudafrica. Perché gli emergenti più fragili rischiano di fare la fine del 1994 : Il Sovereign fragility index mette a nudo le vulnerabilità delle economie in via di sviluppo (e anche di quelle avanzate)....