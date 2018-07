Il Sol Levante adora Monster Hunter World | è il videogioco più venduto del 2018 in

Meteo Italia LIVE : forte maltempo al Nord con freddo - nubifragi e tornado sulla Riviera di Levante mentre al Sud splende il Sole e aumenta il caldo : 1/18 ...

Volley femminile - l’Italia inizia la corsa verso i Mondiali! Oggi il collegiale : Egonu e compagne per sognare il Sol Levante : Oggi incomincia a tutti gli effetti il cammino dell’Italia verso i Mondiali 2018 di Volley femminile che si giocheranno in Giappone a ottobre. Mancano ormai meno di tre mesi all’inizio dell’evento e la nostra Nazionale si avvicina a grandi passi alla rassegna iridata dove potrà ricoprire il ruolo di outsider: come abbiamo visto durante l’ultima Nations League, le azzurre sono in grado davvero di battere chiunque e di ...

Giappone-Polonia 0-1 - Mondiali 2018 : il Sol Levante festeggia una dolce sconfitta. Samurai agli ottavi grazie al fair play! : La Polonia batte il Giappone per 1-0 nella terza giornata del Girone H dei Mondiali di calcio, ma i nipponici strappano comunque la qualificazione agli ottavi di finale a discapito del Senegal. Gli asiatici infatti in tre partite hanno ricevuto quattro cartellini gialli, gli africani sei e questo, essendo pari le due selezioni per punti fatti, differenza reti, gol segnati e nello scontro diretto, tanto basta per mandare agli ottavi la squadra ...