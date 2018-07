Il sentiero stretto della crescita Anche il Fmi abbassa le stime Prestiti più cari

affaritaliani

(Di lunedì 16 luglio 2018) Dopo Banca d'Italia, Confindustria e Commissione Ue,il Fondo monetario internazionale e l'Ufficio parlamentare di bilanciono ledidel Pil italiano per il 2018 e il 2019. Per tutti i previsori a pesare è un mix di fattori di rischio sia interni, legati all'impatto sui conti pubblici delle misure promesse in campagna elettorale da Lega e M5S