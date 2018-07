Il sentiero stretto della crescita Anche il Fmi abbassa le stime Prestiti più cari frenano la domanda : Dopo Banca d'Italia, Confindustria e Commissione Ue, Anche il Fondo monetario internazionale e l'Ufficio parlamentare di bilancio abbassano le stime di crescita del Pil italiano per il 2018 e il 2019. Per tutti i previsori a pesare è un mix di fattori di rischio sia interni, legati all'impatto sui conti pubblici delle misure promesse in campagna elettorale da Lega e M5S Segui su affaritaliani.it