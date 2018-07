Il segretario Pd Maurizio Martina incontra il premier spagnolo Pedro Sanchez | “Lanciamo

Maurizio Martina eletto segretario del Pd : “Dobbiamo costruire un’alternativa - dare una speranza alle persone disilluse” : L'ex ministro delle Politiche Agricole Maurizio Martina è stato eletto segretario del Partito Democratico a pieni poteri: "Dobbiamo tutti essere consapevoli che ci tocca scrivere questa pagina nuova ben oltre le nostre divisioni. Abbiamo le energie per costruire questa ripartenza, questo riscatto. Noi siamo fondamentali per costruire l'alternativa ma non basteremo a noi stessi".Continua a leggere

