Il salvataggio è da film | l’elicottero è costretto a fare una manovra impossibile sulla

Thailandia - c’è già il progetto di un film sul salvataggio dei bambini : Il momento dell’annuncio del salvataggio di tutti i bambini e dell’allenatore (foto: Getty) Si è fortunatamente conclusa, dopo una ventina di giorni, la disavventura dei dodici ragazzini e del loro allenatore che erano rimasti intrappolati in un complesso sistema di grotte a Tham Luang, nella zona nord della Thailandia. Iniziate il 23 giugno scorso, le complesse procedure di salvataggio, che hanno visto la collaborazione dei marine ...

THE GUARDIAN - salvataggio IN ALTO MARE - IRIS/ Info streaming del film di Andrew Davis (oggi - 28 giugno 2018) : The GUARDIAN - SALVATAGGIO in MARE, IRIS: il film in onda stasera dalle 21.00. La regia è di Andrew Davis, nel cast troviamo Ashton Kutcher, Kevin Costner e Sela Ward. (oggi, 28 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 19:19:00 GMT)

The Guardian - salvataggio in mare/ Su Iris il film con Ashton Kutcher e Kevin Costner (oggi - 28 giugno 2018) : The Guardian - Salvataggio in mare, Iris: il film in onda stasera dalle 21.00. La regia è di Andrew Davis, nel cast troviamo Ashton Kutcher, Kevin Costner e Sela Ward. (oggi, 28 giugno 2018)(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 11:22:00 GMT)