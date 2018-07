Il procuratore di Torino al ministro Bonafede | “Si pronunci sul fascicolo per vilipendio

ilfattoquotidiano

: Forse il procuratore capo di Torino pensa che l'intera Africa possa essere ospitata in Italia? Idea bizzarra. - matteosalvinimi : Forse il procuratore capo di Torino pensa che l'intera Africa possa essere ospitata in Italia? Idea bizzarra. - fattoquotidiano : Il procuratore di di Torino al ministro Bonafede: “Si pronunci sul fascicolo per vilipendio ai magistrati contro Sa… - TgLa7 : ++ #Migranti, Armando Spataro, procuratore capo a Torino: Nessuno più vietare attracco barcone ++ Convenzione Ginev… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Ilcapo di, Armando Spataro, ha chiesto in via formale aldella Giustizia diarsi sulla richiesta di autorizzazione a procedere contro Matteo Salvini, pendente dal 2016. Il capo della procura piemontese aveva infatti aperto uncontro l’attuale capo del Viminale perall’ordine giudiziario perché, il 14 febbraio 2016, durante un comizio a Collegno aveva definito “una schifezza” la magistratura. E ora – dopo due anni e mezzo di attesa, e tre sollecitazioni ad Andrea Orlando rimaste senza risposta – Spataro chiede ad Alfonsodiarsi. Il via libera deldella Giustizia è indispensabile per stabilire quale deve essere la sorte del procedimento. Secondo l’articolo 290 del codice penale, Salvini rischia una multa che va dai 1.000 ai 5.000 euro. L'articolo Ildi ...