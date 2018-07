Il primo trailer di Stranger Things 3 svela la data di uscita su Netflix? Qualcosa è in

Il primo trailer di Shameless 9 tra politica - carcere e la rivolta dei Gallagher : Il 9 settembre, questo è il giorno che dovete segnare e in cui avrete avrà modo di rivedere in tv i Gallagher in Shameless 9, almeno negli Usa. Mentre su Italia2 continuano ad andare in onda gli episodi dell'ottava stagione, in America si sta lavorando alla prossima, la nona, che, lo ricordiamo porterà con sé l'episodio numero 100 e due episodi in più del solito. A poco meno di due mesi dalla messa in onda, Showtime ha pubblicato il primo ...

Mary Queen of Scots : Margot Robbie e Saoirse Ronan nel primo trailer : Mary Queen of Scots è il nuovo film di Josie Rourke con Margot Robbie e Saoirse Ronan e uscirà il prossimo 7 Dicembre negli USA (in Italia la data è ancora da confermare). Focus Features ha distribuito oggi il primissimo trailer del film insieme ai primi poster che trovate a inizio articolo. Il film tratta di una delle rivalità storiche più importanti, Maria Stuarda (Saoirse Ronan), regina cattolica di Scozia, e Elisabetta I ...

Patrick Dempsey invecchiato nel primo video trailer de La Verità sul Caso Harry Quebert - la serie in arrivo in autunno : Al suo primo ruolo importante dopo Grey's Anatomy, Patrick Dempsey veste i panni di un professore di letteratura e romanziere di successo accusato di duplice omicidio nella serie La Verità sul Caso Harry Quebert, adattamento tv dell'omonimo best seller di Joël Dicker del 2012. Diretta dal regista francese Jean-Jacques Annaud (già dietro la macchina da presa per Sette anni in Tibet), la mini-serie in 10 episodi sarà presto distribuita sia ...

2K presenta WWE 2K19 : primo trailer - data d'uscita - Superstar di copertina ed edizioni speciali : È con un comunicato stampa ufficiale e la pubblicazione di un nuovo trailer che 2K ha annunciato oggi data d'uscita e Superstar di copertina di WWE 2K19, nuovo capitolo della serie dedicata al mondo del wrestling che sarà disponibile a partire dal 9 ottobre 2018 per Xbox One, PS4 e PC.Il volto ufficiale di WWE 2K19 sarà "The Phenomenal One", il celebre wrestler AJ Styles con alle spalle quasi due decenni di successi presentato con un breve ...

The Walking Dead 9 al Comic-Con 2018 in Hall H : il primo trailer e il nuovo cast : I patiti delle serie tv e di The Walking Dead 9 possono finalmente riprendere in mano le loro vite. Il noioso mese di giugno in cui le notizie sono sempre poche e la maggior parte dei cast sono a riposo, sta per finire e presto saremo alle prese con l'affollato mese di luglio. Tra riprese, ritorno sul set e il Comic-Con 2018 di San Diego, gli amanti della serialità americana avranno la loro bella gatta da pelare. Gli occhi dei patiti sono ...

Jump Force : disponibile il primo trailer del gameplay con Goku - Rubber e Naruto (VIDEO) : 6 Più passa il tempo sempre più notizie ed aggiornamenti provengono dal nuovo titolo videoludico [VIDEO] ispirato ai personaggi della rivista giapponese Shonen Jump: Jump Force. Il gioco è un crossover con protagonisti i personaggi di Dragon Ball, One Piece e Naruto. Durante la recente conferenza di Microsoft svoltasi all'E3, è stato presentato il primissimo trailer legato al videogame di genere picchiaduro prodotto dalla Bandai ...

The Nun - la suora demoniaca di The Conjuring nel primo teaser trailer : Indietro 13 giugno 2018 2018-06-13T15:46:55+00:00 ROMA – Il capitolo più oscuro dell’universo di The Conjuring arriva al cinema il 20 settembre con The Nun – La vocazione del male. Diretto da Corin Hardy (“The Hallow”) e prodotto da James Wan, il film approfondirà la figura della suora demoniaca apparsa in The Conjuring 2. The Nun […] L'articolo The Nun, la suora demoniaca di The Conjuring nel primo teaser trailer proviene da NewsGo.

Ryan Murphy alza il velo su American Horror Story 9 : un plot twist nel quinto episodio e il primo trailer : Ad alzare il velo su American Horror Story 9 è Ryan Murphy e questa volta non per rivelare nuovi nomi del cast ma per parlare della trama e di quello che i fan dovranno aspettarsi. La nona stagione sarà qualcosa di mai visto prima. Questa è la cosa più interessante che è venuta a galla in un'intervista che il folle papà della serie ha rilasciato a Entertainment Weekly. I primi spoiler indicano che i fan si ritroveranno davanti una storia che ...

Chiudi gli occhi - il primo trailer del film di Blake Lively : Indietro 12 giugno 2018 2018-06-12T12:57:44+00:00 ROMA – Arriva nei cinema l’11 luglio per Eagle Pictures Chiudi gli occhi, thriller psicologico diretto da Marc Forster che vede protagonista la star hollywoodiana Blake Lively (Paradise Beach: Dentro l’incubo, Adaline – L’eterna giovinezza, Cafè Society). Gina (Blake Lively) ha perso la vista da bambina in un incidente stradale e […] L'articolo Chiudi gli occhi, il primo trailer del film di ...

Il Primo Uomo di Damien Chazelle nel primo trailer – VIDEO : Indietro 12 giugno 2018 2018-06-12T10:51:18+00:00 ROMA – Dopo il grandissimo successo di La La Land, Damien Chazelle torna sul grande schermo con Il primo Uomo. Il film arriverà prossimamente al cinema con Universal Pictures. La pellicola, che vede protagonista Ryan Gosling, racconta l’avvincente storia della missione della NASA per portare un Uomo sul luna. Il film, […] L'articolo Il primo Uomo di Damien Chazelle nel primo trailer – VIDEO ...

E3 2018 : Halo Infinite sale sul palco - vediamo il primo trailer : Sul palco dell'E3 Microsoft ha debuttato con Halo Infinite, lanciando un interessante trailer che possiamo rivedere qui di seguito.Halo Infinite sarà realizzato con lo Slipspace Engine, e sarà la più grande avventura di MasterChief per salvare l'umanità. Realizzato sempre da 343 Industries, non sappiamo altro riguardo la nuova iterazione videoludica di Halo per Xbox e Windows 10.Rimanete in attesa di dettagli con noi. Cosa ne pensate di questo ...

Kidding - la serie tv con Jim Carrey che conquista già dal primo trailer (video) : Possono bastare poco più di due minuti di immagini per colpire al cuore dello spettatore? Si se al centro dello schermo ti ritrovi lo sguardo triste, malinconico, sognatore, divertente di Jim Carrey protagonista assoluto di Kidding, una nuova serie tv in partenza il prossimo 9 settembre su Showtime (e che speriamo arrivi in contemporanea in Italia su Sky Atlantic, approdo delle serie tv del canale).Dopo aver prodotto per Showtime I'm Dying ...

Fear the Wolves : il Battle Royale ispirato a STALKER si mostra nel primo trailer : Focus Home Interactive e Vostok Games hanno mostrato oggi un primissimo trailer di Fear the Wolves, il peculiare Battle Royale che si ispira largamente alla celebre serie di sparatutto S.T.A.L.K.E.R e che sarà disponibile su PC via Steam in accesso anticipato questa estate e su console nel 2019.Il gioco vanterà standard classici del genere Battle Royale come 100 giocatori per partita e una vasta mappa esplorabile, ma tenterà di offrire qualche ...

A Star Is Born - il primo trailer del film di Lady Gaga e Bradley Cooper : ROMA – Arriverà al cinema (per Warner Bros) il prossimo 11 ottobre A Star Is Born, il primo film da regista di Bradley Cooper, remake della pellicola del 1937. L’artista è anche protagonista insieme a Lady Gaga, anche lei al debutto. Sul grande schermo però. In questa nuova rivisitazione della tragica storia d’amore, Cooper interpreta […] L'articolo A Star Is Born, il primo trailer del film di Lady Gaga e Bradley Cooper proviene da NewsGo.