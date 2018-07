Il primo ciclo? Si celebra con un party

dilei

: I workshop di Fiera Didacta: “Service Learning per il primo ciclo di istruzione e le pluriclassi” e “Service Learni… - UCIIM_Nazionale : I workshop di Fiera Didacta: “Service Learning per il primo ciclo di istruzione e le pluriclassi” e “Service Learni… - cindykblat : Sono in vacanza,primo giorno ha iniziato a piovere e mi è arrivato il ciclo t’appostt r - CamComReggioEmi : RT @CamCom_gov: #bandaultralarga #economiadigitale: parte ciclo di incontri sul progetto #Ultranet per fare il punto sul Piano strategico n… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) Ogni motivo è buono per festeggiare, e tra compleanni, battesimi, baby shower, addii al nubilato e nozze le occasioni certo non mancano. Da qualche tempo, però, sta prendendo piede anche una nuova “usanza”: quella del period, ovvero una festa perre l’inizio delmestruale. In sostanza, in occasione dell’arrivo del menarca (la prima mestruazione) delle loro figlie le mamme si premurano di invitare a casa le amiche più strette, le vicine di casa, le zie e le cugine, per festeggiare con loro l’ingresso della ragazza nella vita adulta. Per l’occasione vengono realizzate torte a tema, che richiamano il motivo del festeggiamento. I colori dominanti sono il bianco (che richiama la purezza) e il rosso (per il sangue) e i dolci sono, nella maggior parte dei casi, a forma di assorbente o comunque allusivi al motivo dei festeggiamenti. ...