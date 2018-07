Il nuovo Presidente è Leo Cisotta | Il nostro obiettivo è l' innovazione

"Dimettiti se non sei d'accordo" Salvini attacca di nuovo Boeri Il presidente Inps : "Nega i dati" : E' ancora polemica fra il ministro dell'Interno Matteo Salvini e il presidente dell' Inps Tito Boeri . "Se non sei d'accordo con niente delle linee politiche, economiche e culturali di un governo, ti dimetti. Così non è e va beh, noi siamo al governo e mi dispiace per chi ha perso le elezioni", Segui su affaritaliani.it

Carlo Barbagli è il nuovo Presidente degli agenti immobiliari toscani Fimaa : "Il mercato è in ripresa, nonostante persistano ancora tante criticità come l'incertezza politica, l'instabilità economica ed occupazionale, i timori del futuro che frenano le famiglie italiane, per ...

Milan - i cinesi non si presentano al CdA : fissata per sabato 21 l’Assemblea in cui verrà nominato il nuovo presidente : Il Consiglio d’Amministrazione convocato oggi da Elliott non si è tenuto per l’assenza dei quattro consiglieri cinesi, convocata per sabato 21 l’Assemblea degli azionisti E’ stata fissata per sabato 21 luglio prossimo l’assemblea degli azionisti del Milan. A deciderlo, il collegio sindacale della società rossonera, dopo che Consiglio di amministrazione convocato per oggi le 16.30 a Casa Milan non si è tenuto ...