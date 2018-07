Il ' no' al gioco d' azzardo patologico parte da Alghero

gioco d'azzardo - quando a promuoverlo era Rocco Casalino - portavoce del governo - : La linea dura contro il Gioco d'azzardo non è sempre stato al centro della politica del MoVimento 5 Stelle. Le ultime parole del vicepremier e

"Non è un gioco se è d'azzardo" - stasera a Ca' Michele il dibattito : Lo faremo con personalità autorevoli e competenti in materia e sarà per noi un'importante occasione di confronto in cui proveremo a porre le basi per quella che sarà una battaglia politica che ...

Decreto dignità - il testo definitivo. Precari - causale e gioco d'azzardo : cosa cambia : Per il rinnovo degli stagionali non servirà la causale, la tassa sui giochi d'azzardo aumenterà dal primo settembre

Decreto Dignità - vietare gli spot al gioco d’azzardo non è a costo zero. Al governo servono coperture : “Ci puoi trovare in ogni angolo del mondo, osserviamo, ascoltiamo, analizziamo, siamo dappertutto e vediamo tutto, noi siamo membri del più grande gruppo di scommesse sportive online al mondo”. Questo messaggio un po’ inquietante, a metà tra Fight Club e Grande Fratello, compare ossessivamente negli intervalli delle trasmissioni sportive per reclamizzare una nota impresa dell’azzardo. La frase fotografa, certamente oltre le intenzioni di chi ...

Azzardo - il racconto di un ludopatico : “Il gioco è stata la mia droga. Siamo bombardati dagli spot” : Da più di un mese è in cura al Gemelli di Roma, in uno dei centri dell’eccellenza italiana contro il fenomeno della ludopatia. Mai avrebbe pensato che il “demone” dell’Azzardo si impossessasse anche di lui, ma dopo aver accumulato decine di migliaia di euro di debiti ed aver perso gli affetti personali, ha deciso di affidarsi alle “mani esperte”, come le chiama lui stesso, dei medici ...

Cosa prevede il “decreto dignità” sulla pubblicità del gioco d’azzardo : La vieta, in sostanza, ma non per tutti i giochi, non da subito e con altri criteri che fanno discutere The post Cosa prevede il “decreto dignità” sulla pubblicità del gioco d’azzardo appeared first on Il Post.

Mondiali e scommesse : il grande business del gioco d'azzardo : L'Istituto superiore di sanità stima che in italia ci siano un milione e 500mila giocatori problematici e 1 milione e 400 mila giocatori a rischio…il totale fa 2 milioni e 900 mila - Quest'anno i ...

Decreto dignità : lotta al precariato ed al gioco d'azzardo - ma non è tutto oro quello che luccica : Il 2 luglio è stato approvato il Decreto dignità presentato dal Movimento 5 Stelle, l'insieme di misure che, secondo il ministro Luigi Di Maio, sconfiggerà il precariato causato dalle leggi approvate ...

Belve - Katia Ricciarelli : “Mi piace il gioco d’azzardo - ma non definitemi ludopatica. Sbancai il casinò di Montecarlo” : Katia Ricciarelli, quarta e ultima super ospite di Belve, in onda su Nove venerdì 6 luglio alle 22.45, rivela alla giornalista Francesca Fagnani la sua passione per il gioco d’azzardo. “Lei ha tra i vari hobby quello del gioco, in particolare le slot machine. Che cosa le dà, che cosa la diverte? L’adrenalina?”, chiede la conduttrice. “L’adrenalina, brava e soprattutto è un momento in cui mi trovo da sola con una macchinetta che ...

Istigazione al gioco d'azzardo : Codacons presenta un esposto contro i testimonial Vip : Tramite un comunicato ufficiale diramato il 3 luglio, il Codacons associazione per la difesa ambientale e dei diritti degli utenti e consumatori ha reso noto di aver presentato un esposto contro alcuni calciatori, attori e vip ingaggiati come testimonial da alcune aziende che si occupano di gioco d'azzardo e scommesse. La decisione è stata presa in to all'intervento del vicepremier Luigi Di Maio [VIDEO], il quale ha invitato i personaggi famosi ...

Approvato Decreto Dignità dal CdM : aumento indennità licenziamenti - fisco - gioco d'azzardo : Il Consiglio dei Ministri presieduto da Giuseppe Conte ha Approvato il Decreto Dignita'. Non è ancora pienamente definito il redditometro, nulla invece per quanto riguarda la flat tax e l’abolizione dello spesometro, con unica eccezione sull'inerente invio del terzo trimestre spostato al 28 febbraio 2019. Il Decreto è composto da 4 titoli e 11 articoli. Capitoli interessanti quelli relativi a lavoro, materia fiscale e gioco d'azzardo. Lavoro: ...

Ludopatia - gli italiani spendono più di 100 miliardi nel gioco d’azzardo. Quando una crisi diventa sintomo : Nelle lotterie, nei gratta e vinci, nei poker online, il risultato è del tutto casuale e le probabilità di vincere sono pressoché nulle. Nonostante questo, gli italiani spendono più di 100 miliardi di euro l’anno nelle slot machine, nei bingo e in altre diavolerie online. È quello che emerge dalla rielaborazione dei dati del Monopolio di Stato del 2017, fatta dall’Associazione per lo studio del gioco d’azzardo. Il gioco d’azzardo, come altre ...

"La guerra al gioco d'azzardo? Spot per cercare consensi" : Esplorando un mondo sconosciuto, ancora di più dopo l'avvento delle tecnologie digitali che hanno stravolto costumi e abitudini. Si, ci vorrebbe più serietà e meno isteria'.