Il mondo della pallavolo piange la scomparsa di Antonio Caserta

Calcio - Mondiali 2018 : Francia sul tetto del mondo all’italiana? Il talento al servizio della squadra : La Francia sul tetto del mondo. La rassegna iridata del Calcio in Russia è andata in archivio e sono stati Les Blues a scrivere il proprio nome. Per la seconda volta nella loro storia, a distanza di venti anni dal trionfo casalingo di Zinedine Zidane e soci, i francesi possono esultare ed è uno che c’era in quel 1998 il trait d‘union. Parliamo di Didier Deschamps, tra i pochi eletti ad aver vinto la Coppa sia da giocatore e sia da ...

La Fondazione Carla Fendi ha premiato tre grandi nomi del mondo della scienza : Peter Higgs - François Englert e Fabiola Gianotti. A SPOLETO 61 FESTIVAL DEI 2 MONDI : Nello spirito del nuovo interesse della Fondazione per la scienza e sulla scia della mostra IL MISTERO DELL'ORIGINE presentata al FESTIVAL con le due installazioni MITI TRASFIGURAZIONI e LA scienza, ...

Mondiali 2018 : Modric è il miglior giocatore della Coppa del mondo : Modric è il miglior giocatore del Mondiale 2018. Mbappé vince il premio per lil miglior giovane mentre Kane quello di capocannoniere

CAPOCANNONIERE MONDIALI 2018 / Harry Kane come Lineker : quale futuro per il bomber della Coppa del mondo? : Harry Kane è il CAPOCANNONIERE dei MONDIALI 2018: l'attaccante inglese segna 6 gol e contribuisce al quarto posto della sua nazionale, succedendo a James Rodriguez nell'albo d'oro dei bomber(Pubblicato il Sun, 15 Jul 2018 20:19:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 – La Francia regala un altro successo all’Europa : ecco l’albo d’oro della Coppa del mondo : Dopo la vittoria della Francia sulla Croazia per 4-2, aumenta a 12 il numero dei Mondiali vinti da una nazionale europea: ecco l’albo d’oro dei Mondiali aggiornato Con la vittoria contro la Croazia per 4-2 nella finalissima dell’edizione 2018 dei Mondiali, la Francia conquista la sua seconda Coppa del Mondo raggiungendo Argentina e Uruguay a quota 2. In vetta c’è il Brasile con 5 successi, seguito a 4 da Italia e ...

Mondiali Russia 2018 – La Francia è campione del mondo : ai piedi della Tour Eiffel tifosi in delirio [VIDEO] : tifosi pazzi di gioia ai piedi della Tour Eiffel dopo la vittoria della Francia ai Mondiali di Russia 2018 La Francia è campione del mondo! Nella finale di questo pomeriggio, ai Mondiali di Russia 2018, contro la Croazia, i Bleus hanno avuto la meglio, trionfando col punteggio di 4-2. A Mosca i francesi sono pazzi di gioia, ma anche i tifosi rimasti in patria fanno una gran festa. Ai piedi della Tour Eiffel, infatti, è iniziato il party ...

Mondiali - la Francia è campione del mondo. Croazia battuta 4 a 2. I gol e i protagonisti della superfinale di Russia 2018 : Il Mondiale di Russia 2018 si è concluso e ha emesso il suo verdetto: la Francia è campione del mondo, nonostante le preannunciate “gufate” da parte di tutto il popolo italiano. La partita è stata bella, emozionante e caratterizzata da tante azioni salienti. Il risultato finale dice Francia 4 – Croazia 2. Parte malissimo la nazionale balcanica: l'”italiano” Mandzukic fa un clamoroso autogol regalando così il ...

Tiro con l’arco - Coppa del mondo Berlino 2018 : azzurri a caccia della qualificazione alle Finali di Samsun - Nespoli proverà a bissare il successo di Salt Lake City : La Coppa del Mondo di Tiro con l’arco si trasferisce a Berlino dal 16 al 22 luglio per la quarta tappa stagionale, l’ultima prima delle Finali di Samsun (Turchia). La tappa tedesca sarà perciò l’ultima chance di strappare la qualificazione per la Turchia per gli arcieri che non si sono già garantiti il pass tramite le tre tappe precedenti. Mauro Nespoli si è garantito un posto nelle Finali grazie alla straordinaria vittoria ...

“Vi dico tutto”. Choc nel mondo della politica : tremano i vertici. È lei stessa a confessare tutto : rivelazioni che cambieranno tutto : Come riporta il quotidiano spagnolo Diario.es, le accuse sono contenute nelle registrazioni di alcuni interrogatori condotti dall’ex commissario di polizia e uomo d’affari José Manuel Villarejo, coinvolto in vari casi giudiziari e che aveva minacciato di diffondere i contenuti del suo “archivio segreto” se non fossero stati annullati i procedimenti penali nei suoi confronti. E così l’ombra dello scandalo si allunga di nuovo sulla ...

Il mondo della ricerca allunga la vita di frutta e verdura : Imballaggi di cartone smart che allungano la vita a frutta e verdura. Un macchinario che li purifica imitando il processo di fotosintesi. E poi ancora condimenti e salse create utilizzando solamente gli avanzi di prodotto freschi. Sono i risultati di alcune start up scoperte dal Future Food Institute, impegnate nella lotta contro gli sprechi alimentari. L’Istituto, fondato nel 2014 a Bologna con sede anche a San Francisco, fa della food ...

Outfit francese per la coppa del mondo. Il baule griffato nelle mani della top model Vodianova e di Laham : Per una finale è necessario sfoggiare l'abito buono. L'appuntamento è di quelli che restano nella storia, del calcio, ma non solo. E allora anche il trofeo- ideato e disegnata da un orafo e scultore ...

Luka Modric - il campione nato dalla guerra - in fuga continua - con il sogno della Coppa del mondo : Chissà cosa pensava il rifugiato Luka Modric quando tirava pallonate contro il muro di uno sgangherato cortile dell'Hotel Iz. Aveva 6 anni e suo nonno era appena stato ucciso dai serbi. Fuori le granate, la guerra, la frenesia di una famiglia che si spostava da uno ostello all'altro per scappare dai predoni, dentro invece solo il suo piccolo universo: forse, come ogni bambino che calcia un pallone, anche lui sognava di vincere un giorno ...

Ipermemoria - dall'Italia i primi risultati al mondo sui meccanismi della 'super memoria' : Ricordare nei dettagli la propria vita, giorno dopo giorno, è praticamente impossibile. Esistono però alcune persone capaci di focalizzare in mente tutti i ricordi passati, anche nei particolari, non tralasciando nessun dettaglio. Il profilo di quest'ultimi corrisponde a persone dotate di Ipermemoria, di recente studiate dagli esperti, che hanno condotto una curiosa ed interessante ricerca scientifica. Grazie ad una serie di risonanze ...

Pallavolo - lunedì scatta il ritiro della Nazionale italiana maschile in vista del Campionato del mondo : In vista dei Campionati del Mondo in programma in Italia e Bulgaria dal 9 al 30 settembre, la Nazionale italiana maschile di Pallavolo si radunerà lunedì Sta per concludersi il periodo di riposo della Nazionale maschile che lunedì 16 in serata tornerà a radunarsi come da tradizione a Cavalese (TN). In Val di Fiemme il gruppo allenato da Gianlorenzo Blengini comincerà così ufficialmente la sua preparazione in vista dei Campionati del Mondo ...