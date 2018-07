«Il mondo ci sta osservando» Trump-Putin | al via il vertice di Helsinki

Francia Campione del mondo : le foto di un Paese in festa : La Francia batte 4-2 la Croazia e il popolo francese si è riversato per le strade a festeggiare la seconda Coppa del Mondo dei "Galletti" d'oltralpe Una marea umana ha riempito gli Champs-Elysées e molte altre zone simbolo della capitale: da Place de la Concorde all' Arco di Trionfo, passando per Piazza della ...

Francia campione del mondo : 'Deschamps Elysées' - la metro di Parigi cambia i nomi alle stazioni : Un geniale omaggio ai suoi eroi da parte dell'azienda che si occupa dei trasporti pubblici nella capitale francese: i nomi di 6 stazioni della metropolitana sono stati cambiati con simpatici giochi di ...

Tiro a volo - Coppa del mondo Tucson 2018 : nelle qualificazioni del trap femminile in testa Alessandra Perilli : Sono scattate a Tucson, negli Stati Uniti, le gare del trap dell’ultima tappa di Coppa del Mondo: nelle qualificazioni femminili in testa, dopo le prime tre serie di piattelli, c’è la sammarinese Alessandra Perilli, con 69/75. L’unica azzurra ancora in corsa per il passaggio in finale è Valeria Raffaelli, al momento 11ma con 61/75: il sesto posto dista due piattelli. Fiammetta Rossi è 23ma con 56/75, mentre Isabella Cristiani è ...

Francia campione del mondo - ondata razzista sui social 'Ha vinto l'Africa' : Tutto il mondo avrebbe voluto un finale di Mondiale diverso con la rivelazione Croazia vincitrice del torneo, ma, non è andata così. E mentre tutta la Francia festeggia, i social network italiani ...

Francia campione del mondo - che festa a Parigi : le foto più belle : Nella capitale e nelle maggiori città della Francia ci si lascia andare alle feste più sfrenate Francia campione: LA CRONACA - MODRIC MVP DEL MONDIALE: I PREMI Francia campione: TUTTE LE SCARAMANZIE ...

Francia campione del mondo - delirio a Parigi : è festa grande [FOTO] : 1/41 AFP/LaPresse ...

Mbappé-Pogba devastanti - la Francia torna sul tetto del mondo : 5 La Francia è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia, al termine di una partita molto più sofferta di quanto dica il risultato. A Mosca la gara valida per il titolo iridato è finita 4-2 per i transalpini, contro una Croazia che aveva ben giocato soprattutto nel primo tempo e che, a tratti, si è dimostrata più squadra dei francesi. A fare la differenza però, contrariamente a quanto affermava [VIDEO] il tecnico ...

Francia campione del mondo dopo una partita incredibile - ma è questa Croazia leggendaria a entrare nella storia [FOTO] : 1/19 Fabio Ferrari/LaPresse ...

In Italia è battaglia sul dl Dignità - nel mondo sui dazi in vista del G20 argentino : ... il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco dovrà intervenire martedì alla Relazione sull'arbitro finanziario e nella stessa giornata, al Senato, il Ministro dell'Economia Tria esporrà le ...

Atletica - storica Italia : è campione del mondo nella staffetta 4×400 Under 20 : A Tampere (Finlandia) Gjetja, Romani, Sibilio e Scotti fanno l'impresa conquistando una vittoria straordinaria nella staffetta 4x400: primato Italiano col tempo 3:04.05, battuti Stati Uniti e Gran Bretagna. Mai una staffetta Italiana era salita sul gradino più alto del podio iridato a qualsiasi livello.Continua a leggere

American Girl - Il mondo a colori di Saige - Italia1/ Alexandra Peters protagonista "ripescata" : American Girl - Il mondo a colori di Saige, il film in onda su Italia 1 oggi, sabato 14 luglio 2018. Nel cast: Sidney Fullmer, Alana Gordillo, alla regia Vance Marcello. Il dettaglio.(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 14:04:00 GMT)

Nuoto - Europei 2018 : Gabriele Detti rinuncia! Il Campione del mondo a casa - la spalla migliora ma non basta : Gabriele Detti non parteciperà agli Europei 2018 di Nuoto, in programma a Glasgow (Gran Bretagna) a inizio agosto. Il Campione del Mondo degli 800 metri stile libero, nonché detentore del titolo continentale sui 400, è stato costretto a rinunciare a causa del noto problema alla spalla che lo ha limitato molto nel corso dell’ultima stagione. Il toscano ha provato a recuperare fino all’ultimo, magari con la possibilità di gareggiare in ...

