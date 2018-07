huffingtonpost

: 'Il mio locale massacrato da Alessandro Borghese, denuncio il programma' - HuffPostItalia : 'Il mio locale massacrato da Alessandro Borghese, denuncio il programma' - eluu_eei : @maxdantoni @theBsaint @EntropicBazaar @LucianoBarraCar @EuroMasochismo Mi rendo conto che sia poco visibile a chi… - HaiMicaUnAmaca : Ho segnalato e bloccato uno su Fb che augurava la stessa fine di Stefano Cucchi a uno che aveva sfasciato il bagno… -

(Di lunedì 16 luglio 2018) L'hanno duramente criticato, anzi "", come dice lui. Per questo motivo, Daniele Bovolato, concorrente del"Quattro ristoranti", condotto da, e titolare della Gourmetteria di via Zabarella a Padova, ha deciso di sporgere denuncia. Così ha riportato il Mattino di Padova. "Mi hannoe io mi sono affidato a un legale per tutelare l'immagine del mio", ha affermato, consapevole che quei giudizi, che per chi guarda ilda casa sono solo un gioco, a lui potrebbero davvero intaccare il lavoro."Ero talmente incazzato che volevo ritirarmi - si legge sul Mattino di Padova - ma siccome sono una persona corretta ho scelto di rimanere" continua Bovolato. "Ora però posso dire che è untutto costruito. Ti fanno recitare un copione già scritto. Fino all'ultimo ho sperato che mi rialzassero, invece mi ...