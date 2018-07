Il ministro Costa a Ottaviano | ' 35 telecamere sul Vesuvio'

Vesuvio - ministro Costa : 35 nuove telecamere per scovare chi deposita rifiuti o appicca incendi : Il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, oggi ad Ottaviano (Napoli), nella sede del Castello mediceo, ha presentato l’iniziativa diretta a “quanti commettono reati nell’area protetta” del Vesuvio: verranno infatti installate 35 nuove telecamere nell’area del Parco Nazionale per “scovare chi deposita rifiuti, ma anche chi potrebbe dar fuoco al bosco“. Saranno tre le centrali operative attive per le ...

Cane gettato in mare con pietra al collo - ministro Costa : “Pene più aspre per chi maltratta gli animali” : “Coraggiosa e forte la cagnolina Mia. E sono stati eccezionali i bagnanti che l’hanno soccorsa, allertato le forze dell’ordine e concorso a denunciare il padrone. Pene più aspre per chi maltratta gli animali. Sono i nostri compagni di vita, i nostri fedeli amici: il loro maltrattamento è un delitto atroce e mi muoverò affinché le pene siano inasprite noi, come ministero, ci costituiremo senz’altro parte civile ...

Mia - lanciata in acqua con una pietra al collo si libera e sopravvive. Il ministro Costa parte civile al processo : Mia era stata gettata in mare con una grossa pietra al collo. Ma è riuscita a liberarsi e a salvarsi. É successo al Lido Valderice, nel trapanese. Lo racconta il quotidiano La Sicilia. Il cane è ...

Veneto - Zaia non firma la proposta della Lega sull’abbattimento dei lupi : “Decide il ministro Costa” : “Sul problema dei lupi Luca Zaia non dice niente. Sugli eventuali abbattimenti decide il ministro”. Questa è l’unica dichiarazione che trapela dal silenzio del governatore Veneto, che dopo aver deciso di non firmare una proposta di legge leghista per l’abbattimento degli animali protetti, ha così fatto sapere di allinearsi con il ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Il quale non è affatto favorevole alla riduzione della fauna ...

Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa oggi al Consiglio Nazionale SNPA : Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare Sergio Costa ha incontrato oggi, presso la sede dell’ISPRA, il Sistema Nazionale a rete per la Protezione Ambientale (SNPA); obiettivi, finalità, compiti istituzionali sono stati illustrati al Ministro dal Presidente dell’ISPRA e del SNPA Stefano Laporta e dal Vice Presidente SNPA Luca Marchesi, alla presenza del Direttore Generale dell’ISPRA Alessandro Bratti e di tutti i ...

ministro Costa : “Stiamo verificando l’aspetto della tutela ambientale della TAP” : “A nome del ministero dell’Ambiente le dico che noi stiamo verificando proprio l’aspetto della tutela ambientale della TAP. Tutto il resto ovviamente riguarda il governo nel suo intero“: lo ha dichiarato ad Agorà Estate di RaiTre Sergio Costa, Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, in riferimento allo stato di avanzamento dei lavori della TAP. L'articolo Ministro Costa: “Stiamo ...

Per il ministro Costa lupi e orsi non si toccano. Il caso : Giù le mani da lupi e orsi: nessuno può gestire autonomamente la fauna italiana, patrimonio indisponibile dello Stato. E’ quanto afferma il ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Sergio Costa, intervenuto sui disegni di legge appena approvati nelle province di Trento e Bolzano che prevedono la possibilità di abbattere lupi ed orsi. Una mossa che va contro la Costituzione, fa notare il ...

Il ministro Sergio Costa lancia il daspo ambientale : "Chi inquina lasci il territorio" : "Credo nel 'daspo' ambientale: chi inquina, a mio parere, è il caso che lasci il territorio, perché vuol dire che non ama quel luogo". Queste le parole del ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, che è intervenuto alla presentazione del rapporto Ecomafia 2018 di Legambiente.Il ministro ha proposto una misura che ricorda quella già adottata nello sport: i tifosi violenti, infatti, sono allontanati dagli stadi.Costa ha ...

Ambiente - ministro Costa : confische per chi commette illeciti - daspo per chi inquina : “Il sequestro ai fini di confisca per chi commette illeciti ambientali“: lo propone il Ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, in occasione della presentazione del rapporto Ecomafia 2018 di LegAmbiente. “Chi commette un reato di natura ambientale e non sa giustificare i proventi sua attività rientra nello stesso principio utilizzato per i sequestri alla mafia“. Il Ministro Sergio Costa promette “una rivoluzione ...

"Licenza di uccidere lupi e orsi" : il ministro Costa blocca l'abbattimento - la Lega attacca : Trento e Bolzano vogliono contenere gli animali considerati pericolosi o dannosi per allevatori e agricoltori, ma arriva lo stop del titolare dell'Ambiente: "Competenza è dello Stato, impugnerò le leggi che violano il principio costituzionale". Il sottosegretario alla Salute...

Il ministro Costa e la decisione pro-animalista : Lega e M5S litigano perfino su lupi e orsi : "Il Piano Lupo, che intendo portare prossimamente in Conferenza Stato Regioni escludendo il passaggio tutt'altro che utile sugli abbattimenti selettivi, conterrà le strategie, le misure e le azioni giuste per offrire una risposta concreta anche alle richieste dei territori di governare la coesistenza tra uomo e specie animali, tutelando economie e la biodiversità", aveva annunciato nelle scorse ore il ministro dell'Ambiente Sergio ...

Il ministro Costa contro la legge che permette di abbattere lupi e orsi : Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa ha intenzione di opporsi ai disegni di legge recentemente approvati nelle province...

ministro Costa contro abbattimento lupi e orsi : “Lo fermerò - viola la Costituzione” : Il Ministro Sergio Costa si oppone alla legge, approvata dalle province autonome di Trento e Bolzano, che dà il via libera a prelievo, cattura uccisione di esemplari di lupi e orsi: "Invito a un passo indietro, anche perché si tratterebbe di una scelta contraria ai dettami della nostra Costituzione".Continua a leggere

Orsi e lupi in Trentino - dopo il sì all ddl il ministro Costa rilancia gli hashtag contro l'abbattimento : La questione Orsi e lupi del Trentino, sul tavolo delle istituzioni locali da mesi, si fa ancora più scottante. dopo l'approvazione del disegno di legge, proposto dalla Giunta del Consiglio ...