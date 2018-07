Il governo Conte vuole che gli stati europei aprano i porti per accogliere i migranti : Il governo Conte si prepara a presentare una serie di proposte in relazione alla questione migranti e al tema dell'accoglienza e mira a chiedere una modifica delle regole della missione europea Eunavformed Sophia, che prevede l'attracco in Italia delle navi che soccorrono migranti in mare, e una serie di deroghe al regolamento di Dublino.Continua a leggere

Sondaggi politici/ governo Conte - “promosso” l'operato complessivo dell'esecutivo M5s-Lega : Sondaggi elettorali politici, ultime notizie e intenzioni di voto: Lega al 28%, boom Centrodestra grazie a Salvini. Di Maio tiene col M5s, stallo Pd al 18%. Ko Leu e +Europa(Pubblicato il Mon, 16 Jul 2018 14:40:00 GMT)

MS - Alemanno : 'Il governo Conte va sostenuto' : Per questo l'Esecutivo va sostenuto per essere effettivamente il governo del Cambiamento, per realizzare la sua funzione storica e politica di creare una vera discontinuità rispetto ai poteri forti ...

[Il retroscena] Il "complotto"di Di Maio - il muro navale di Salvini - la regia di Conte : per il governo un'altra giornata difficile : Tutta questa tensione, il rischio di morti e di ingaggiare guerre con il testo del mondo per cento persone? È il principio che conta, dice Salvini, "adesso ci ascoltano e cominciamo a farci ...

Cosa Regeni - Conte : "Il governo farà di tutto per la verità" : Oggi il Presidente Conte ha incontrato i familiari di Giulio Regeni, che continuano a chiedere verità e giustizia ad oltre 2 anni dal rapimento e l'omicidio del loro figlio. Il Presidente del Consiglio ha spiegato di averli incontrati "affinché non si sentano soli e abbandonati dalle istituzioni italiane". Probabilmente il Premier ha anche cercato di porre rimedio alle parole di Matteo Salvini che il 14 giugno scorso aveva affermato che si ...

Regeni - Conte : governo cercherà la verità : 19.54 "A Paola Deffendi e Claudio Regeni ho assicurato che questo governo è al loro fianco in questa battaglia e che farà tutto ciò che è necessario per giungere alla verità". Lo afferma il presidente del Consiglio Conte dopo aver incontrato i genitori di Giulio Regeni a Palazzo Chigi a due anni e mezzo dalla morte del giovane. "Prima del nostro insediamento è stato deciso di far rientrare al Cairo il nostro ambasciatore. Sfrutteremo la sua ...

SONDAGGI POLITICI/ governo-Ue - svolta nei rapporti? Consiglio Bruxelles - per il 30% è fallimento per Conte : SONDAGGI POLITICI elettorali, le ultime intenzioni di voto: M5s-Lega al 57%, il Governo annienta le opposizioni di Pd e Forza Italia relegate sotto il 25% entrambe. Tutte le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 18:00:00 GMT)

governo : Conte - il 24 ottobre incontrerò Putin a Mosca : Roma, 13 lug. (AdnKronos) – “Il 24 ottobre incontrerò a Mosca il Presidente Vladimir Putin. Lo ringrazio sin da ora per il suo gentile invito. Sarà un momento molto utile per un confronto sui principali temi internazionali e sui nostri rapporti bilaterali”. Lo scrive su twitter il premier Giuseppe Conte. L'articolo Governo: Conte, il 24 ottobre incontrerò Putin a Mosca sembra essere il primo su Meteo Web.

Pensioni - la Corte dei conti frena il governo Conte : 'La legge Fornero non può essere modificata' : Si complica la strada del governo Lega-M5s per il superamento della legge Fornero sulle Pensioni . Dai giudici della Corte dei conti è arrivato un brusco stop a ogni tipo di riforma del sistema ...

governo - scintille tra Salvini e Di Maio : Conte spettatore non pagante : 3 Dopo più di un mese di armonia alla guida del Governo, Salvini e Di Maio hanno dovuto fare i conti con la realta'. Per quanto apparentabili nella loro capacita' di cavalcare l’onda del populismo, Lega e Movimento5Stelle appartengono a universi contrapposti per ciò che concerne idee e finalita'. Il matrimonio ha funzionato e funzionera' fin quando i due amanti rispetteranno la liberta' d’azione dell’altro, in un gioco di ...