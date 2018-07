Il Fondo Monetario Internazionale taglia la crescita italiana | “Pil all’1 | 2% | pesa

Fondo Monetario europeo - Conte : “Siamo contrari. Toglierebbe potere di decidere le politiche economiche in autonomia” : L’Italia si opporrà alla riforma del Meccanismo europeo di stabilità proposta da Francia e Germania. Perché la creazione di una sorta di Fondo monetario europeo con ampi poteri di monitoraggio sui conti pubblici nazionali finirebbe per “costringere alcuni paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare, in autonomia, politiche economiche efficaci”. Ad annunciarlo è ...

Ue : Conte - no a Fondo Monetario con ristrutturazioni predefinite : Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Non vogliamo un Fondo monetario Europeo che, lungi dall’operare con finalità perequative, finisca per costringere alcuni paesi verso percorsi di ristrutturazione predefiniti, con sostanziale esautorazione del potere di elaborare, in autonomia, politiche economiche efficaci”. Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, parlando in Aula alla Camera in vista del vertice Ue di ...

Argentina - “aborto lo vuole il Fondo Monetario”/ Popolo in piazza contro modifica legge su IVG : Argentina, il 14 giugno si vota in Parlamento per la depenalizzazione dell'aborto: l'appello di Padre Pepe De Paola (villas miserias Buenos Aires), «aborto lo vuole il Fondo Monetario»(Pubblicato il Tue, 12 Jun 2018 15:22:00 GMT)

Il Fondo Monetario Internazionale presterà all’Argentina fino a 50 miliardi di dollari : Il Fondo Monetario Internazionale ha fatto sapere di essere disponibile a prestare all’Argentina fino a 50 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Il prestito era stato richiesto a inizio maggio dal presidente argentino Mauricio Macri, dato che il paese sta The post Il Fondo Monetario Internazionale presterà all’Argentina fino a 50 miliardi di dollari appeared first on Il Post.

Angela Merkel - il piano per strozzare l'Italia : il nuovo Fondo Monetario europeo - scenario spaventoso : L' Italia tra pochi giorni rischia di ritrovarsi di nuovo sotto schiaffo da Berlino. Intervistata dalla Faz , la cancelliera tedesca Angela Merkel ha messo nero su bianco l'ultimo, estremo tentativo ...

Gli «interessi» di Merkel sul Fondo Monetario Ue e la proposta - rischiosa - che l'Italia può bloccare : Nelle stesse ore hanno parlato entrambi di «interessi» a 1.500 chilometri di distanza. A Roma, nel suo discorso alla Camera, lo ha fatto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte martedì nel parlare ...

Il piano Merkel per l’Europa : ?sì al Fondo Monetario europeo - no a un’Unione dei debiti : La Germania sembra disposta ad accelerare su un budget dell’Eurozona più ampio. Quanto al Fondo monetario europeo, Angela Merkel fa capire che il Fondo salva-Stati così com'è non basta e va rafforzato: non tanto aumentando la sua potenza di fuoco ma piuttosto i suoi strumenti e le sue sfere di competenze. Oggi l’incontro con Draghi...

Il Fondo Monetario accelera sull'Argentina : "Aiuti senza ritardi" : Il Fondo ha apprezzato le parole del presidente argentino Mauricio Macri, secondo cui il deficit della terza economia dell'America Latina verrà ridotto a un passo più rapido come parte del piano di ...

Argentina - così Buenos Aires si è avvitata sul dollaro. E ora mette alla prova i pentimenti del Fondo monetario : In un mondo dove basta un “click” per spostare all’istante miliardi di dollari, gli errori, anche piccoli, si pagano caro e subito. A maggior ragione se non c’è una delle grandi banche centrali a fare da scudo. Negli ultimi mesi l’Argentina ha commesso alcuni sbagli e lo ha fatto nel momento peggiore. così la situazione è precipitata in un batter d’occhio costringendo il Paese a chiedere nuovamente soccorso al Fondo monetario ...

Per il Fondo Monetario Internazionale la produttività italiana è troppo bassa : Una situazione che dovrebbe far riflettere visto il periodo favorevole registrato dall'economia negli ultimi anni e le prospettive di rallentamento che purtroppo sembrano addensarsi all'orizzonte.

Germania - il Fondo Monetario sollecita investimenti e riduzione squilibri : Teleborsa, - Germania promossa con "avvertimenti" dal Fondo Monetario Internazionale . E' quanto emerso al termine della "missione" annuale a Berlino del FMI, che sollecita il governo tedesco a "...