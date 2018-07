Il desiderio di Luca Carboni sull’inno del Bologna con Cremonini e Lo Stato Sociale

optimaitalia

(Di lunedì 16 luglio 2018) Il prossimo inno delFootball Club potrebbe portare la firma di, Cesaree Lo. Per ora è solo un, cheha espresso nel corso di un'intervista rilasciata a Il Resto del Carlino in previsione del concerto della prossima settimana.Sabato 21 luglio alle ore 21.30,si esibirà in Piazza San Giacomo a Pinzolo per un concerto gratuito aperto al pubblico. L'evento avrà luogo durante il ritiro rossoblù a Pinzolo e vedrà la partecipazione dello staff e dei giocatori delFC.Scrivere un inno per la squadra di calcio della città sarebbe perunda realizzare insieme ad altri bolognesi doc del calibro di Cesaree del gruppo de Lo, tutti molto legati alle proprie radici.“Una nuova idea la ho, mi piacerebbe coinvolgere dei bolognesi comee Loin ...