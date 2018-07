Il Consiglio di Stato su Trastevere «Sì» ai tavolini sulle strisce blu

Responsabilità precontrattuale della Pa : chiarimenti del Consiglio di Stato : Con la sentenza n. 5 del 4 maggio 2018 l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha risolto un contrasto interpretativo insorto nella più recente giurisprudenza amministrativa sul tema della Responsabilità precontrattuale della Pa nelle procedure di evidenza pubblica. La decisione è intervenuta all’esito di una complessa vicenda giudiziaria avente ad oggetto una gara di appalto indetta dalla Regione Calabria per l’affidamento del servizio ...

Riunione del Consiglio di Stato per la soluzione dei problemi del budge del governo centrale : ... al fine di rendere più efficace la politica finanziaria attiva; al contempo, è stata presa la decisione di creare delle nuove zone sperimentali dell'e-commerce transfrontaliero, così da continuare a ...

Pier Camillo Davigo è stato il magistrato più votato nell’elezione dei due nuovi membri togati del Consiglio superiore della magistratura : Pier Camillo Davigo, ex pubblico ministero di Tangentopoli e oggi presidente della II sezione della Corte di Cassazione, è uno dei due nuovi “membri togati”, cioè provenienti dalla magistratura, del Consiglio superiore della magistratura (CSM), il principale organo di autogoverno The post Pier Camillo Davigo è stato il magistrato più votato nell’elezione dei due nuovi membri togati del Consiglio superiore della magistratura ...

Sale giochi a distanza di sicurezza - dal Consiglio di Stato ok al Comune di Napoli : Dal Consiglio di Stato arriva un altro ok al regolamento di Napoli e dell'ordinanza del sindaco per la prevenzione e il contrasto della ludopatia. Il testo entrato in vigore nel 2016, poi aggiornato a ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 6 luglio : Il Senato fa melina per difendere i suoi vitalizi : “Sentiamo il Consiglio di Stato” : Due velocità vitalizi, ancora un intoppo. Casellati si mette di traverso Alla Camera è scaduto il termine per gli emendamenti. Ma il Senato è in alto mare: adesso sentirà Boeri e il Consiglio di Stato di Luca De Carolis Carroccio al cartoccio di Marco Travaglio Le indagini politiche, i processi politici e le sentenze politiche non esistono, dunque la Lega di Salvini ha torto marcio quando le evoca sull’ordinanza della Cassazione che ha ...

Vitalizi - Senato chiede approfondimenti e parere Consiglio Stato : Il Consiglio di Presidenza del Senato dopo aver acquisito gli atti elaborati dalla Camera dei deputati insieme alla relazione documentata del Collegio dei Senatori Questori sulla questione del taglio ...

Il Comune di San Salvo contrattacca : doppio ricorso in Consiglio di Stato per gli orari della musica : ... una turista e l'amministratore di condominio del Villaggio Helios , una serie di appartamenti a ridosso di piazzale Cristoforo Colombo, dove si concentra la gran parte degli spettacoli estivi, e ...

Corruzione - l’indagine sul Consiglio dei Stato e quella su Eni : chi è Amara. Il socio dell’amico di Renzi ora parla coi pm : Da alcune settimane sta parlando con i pm, riempiendo centinaia di pagine di verbali pieni di omissis che potrebbero imprimere un’escalation alle indagini. Dichiarazioni rese durante incidenti probatori programmati puntualmente davanti al gip di Messina, che potrebbero coinvolgere anche personaggi eccellenti. D’altra parte l’avvocato Piero Amara – arreStato nel febbraio scorso per Corruzione, falso e associazione a ...

Il veto sulle conclusioni del Consiglio Ue sarebbe stato sacrosanto : Stavolta una inutile notte insonne colpisce me e non perché stia negoziando alcunché ma perché sono veramente furente e molto preoccupata.Non era forse meglio di tenere il punto ed essere pronti a non approvare conclusioni del tutto agli antipodi con non solo i nostri interessi, ma anche quelli di una riforma sostenibile ed equa del regolamento di Dublino e del rafforzamento del diritto di asilo europeo? Quindi per ragioni ...

Basilicata - WWF : Il Consiglio di Stato boccia la stagione di caccia : “Una sentenza che nella prossima stagione di caccia non potrà certo essere ignorata. Dal Consiglio di Stato – riporta una nota del WWF – è arrivata la bocciatura definitiva del calendario venatorio 2016-2017 della Regione Basilicata, che aveva approvato una serie di deroghe senza tenere in alcun conto il parere dell’ISPRA.” Contro il calendario della Regione Enpa, Lav, Lipu e WWF Italia avevano proposto un ...

Caccia - le associazioni : “Il Consiglio di Stato conferma la bocciatura del calendario venatorio per la Regione Basilicata” : Dal Consiglio di Stato è arrivata la bocciatura definitiva del calendario venatorio 2016-2017 della Regione Basilicata che aveva approvato una serie di deroghe senza tenere in alcun conto il parere dell’ISPRA. Contro il calendario della Regione Enpa, Lav, Lipu e WWF Italia avevano proposto un ricorso che era Stato accolto dalla Sezione Prima del Tar di Potenza che aveva disposto contestualmente la sospensiva del calendario venatorio. Ora il ...