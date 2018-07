Il caso delle fogne a Marechiaro | scoppia la lite tra privati e Comune

caso Marra - settimana chiave in aula le ricostruzioni delle chat : Sarà una settimana complicata anche a palazzo di giustizia, per il sindaco di Roma, Virginia Raggi. Oggi entra nel vivo il processo che la vede sul banco degli imputati per falso ideologico in ...

Salute - infettivologi : il batterio delle Canarie forse è già in Italia - nessun caso finora : “Il batterio Klebsiella pneumoniae St392, che ha colpito i turisti ricoverati nell’ospedale delle Canarie, è stato identificato in Turchia nel 2003. Poi sono stati registrati casi in Francia e Regno Unito. La situazione Italiana sul fronte dei batteri multiresistenti è piuttosto infelice, perché è un problema che abbiamo già in casa“: lo ha dichiarato all’AdnKronos Salute Massimo Galli, presidente della Società Italiana ...

caso Aias/Noi con loro : i Preziuso chiedono la revoca delle misure cautelari : Continua senza sosta l'inchiesta relativa allo scandalo Aias/Noi con loro. Nella mattinata di oggi, dinanzi ai giudici del tribunale del Riesame di Napoli, si è discusso dei ricorsi in merito alla ...

È morta una delle due persone del nuovo caso di avvelenamento da novichok nel Regno Unito : Nella serata di domenica è morta Dawn Sturgess, una delle due persone ricoverate nel Regno Unito in gravi condizioni in seguito a un avvelenamento da novichok, lo stesso agente nervino usato lo scoro marzo nel tentato assassinio dell’ex spia russa The post È morta una delle due persone del nuovo caso di avvelenamento da novichok nel Regno Unito appeared first on Il Post.

VIDEO Bordata di fischi per Chris Froome al Tour de France! Pandemonio alla presentazione delle squadre - pubblico infuriato dopo il caso salbutamolo : Chris Froome è stata accolto con una sonora Bordata di fischi alla presentazione delle squadre che oggi ha preceduto il via del Tour de France previsto per sabato 7 luglio. Il britannico, appena assolto per il caso salbutamolo, non è gradito in territorio transalpino come avevano fatto capire gli organizzatori di ASO quando lo avevano escluso perché “ledeva l’immagine della corsa”, salvo doverlo riammettere dopo la sentenza ...

Testamento biologico - chi garantisce il rispetto delle volontà in caso di non autosufficienza : L'Italia ha vissuto, negli ultimi tempi, un aumento esponenziale dell'aspettativa di vita che, pur essendo un dato positivo, ha avuto come conseguenza il considerevole aumento di persone 'diversamente ...

Migranti - il caso delle motovedette donate alla Libia per la guardia costiera è 'solo propaganda' - la Marina smentisce : No grazie, è tutta propaganda. La Libia sembrava voler respingere l'offerta dell'Italia pronta a donare 12 motovedette per i salvataggi in mare e rifiutare la mossa del governo italiano che ...

Scene di paglia. Festival dei casoni e delle acque : Proseguendo la tradizione del Festival, l'edizione 2018 coniuga qualità e capacità comunicativa delle proposte, intrecciando spettacoli, laboratori e incontri intorno a un tema forte, sempre nell'...

Vicenza - unghia dell’alluce a Velo d’Astico/ Si riapre il caso dell’allevatore di maiali e delle mogli sparite : Vicenza, unghia dell’alluce a Velo d’Astico. Si riapre il caso dell’allevatore di maiali e delle mogli sparite. Tornano i forti sospetti nei confronti dell'ex marito delle due donne(Pubblicato il Mon, 25 Jun 2018 21:22:00 GMT)

Migranti - Trump vuole risolvere il caso della separazione delle famiglie : Sulla decisione dei repubblicani hanno inciso i video che mostrano i più piccoli nelle celle, con l'audio dei pianti, immagini che hanno provocato critiche dal mondo religioso a quello dell'economia. ...

Calendario Mondiali 2018/ Gironi A-B - orari tv delle partite : lo strano caso dell'Iran (oggi 20 giugno) : Calendario Mondiali 2018: gli orari tv delle partite di mercoledi 20 giugno. Si torna in campo con i Gironi A e B: ecco le big Uruguay, Portogallo e Spagna.(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 12:09:00 GMT)

Il caso Giuseppe Piccolomo - il killer delle mani mozzate : Il caso Giuseppe Piccolomo, il killer delle mani mozzate Quarto Grado Files ripercorre la vicenda dell’uomo che ha ucciso Carla Molinari. Continua a leggere L'articolo Il caso Giuseppe Piccolomo, il killer delle mani mozzate proviene da NewsGo.

Il caso Giuseppe Piccolomo - il killer delle mani mozzate : Giuseppe Piccolomo , imbianchino di 68 anni, è stato condannato dalla Cassazione all' ergastolo per aver ucciso e tagliato le mani di Carla Molinari , 82 anni. Quarto Grado Files ripercorre la vicenda ...

Maltempo - caso Aquarius : paura per i migranti - possibile peggioramento delle condizioni del mare : Situazione preoccupate per i migranti delle navi Aquarius: sebbene non siano previste né piogge né temporali, le condizioni del mare nelle prossime 48 ore potrebbero peggiorare. Le navi Aquarius e le due di Guardia Costiera e Marina Militare, che trasportano i migranti soccorsi dall’Ong Sos Mediterranee verso il porto di Valencia, si sono già imbattute, oggi, in onde alte 2-3 metri. Ma le condizioni meteorologiche, spiega Roberto ...