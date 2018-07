I trattamenti beauty da fare in volo

dilei

(Di lunedì 16 luglio 2018) Viaggiare in aereo è bello, specialmente se ti sta portando verso la destinazione dei tuoi sogni per le vacanze estive. Ma come tutti sappiamo i voli in aereo sono fortemente stressanti per la pelle, che tende a disidratarsi e a seccarsi. Se il tuo piano vacanze prevede uno o più viaggi in aereo, perché non trasformare il tuoin una mini sessioneper prenderti cura della tua pelle? In base alla lunghezza del tuopuoi organizzare il tuo momento spa sull’aereo, fregandotene delle occhiate dei tuoi vicini di sedile, in fondo, sarai tu quella con la pelle fresca e riposata all’arrivo. Sono pochi i prodotti essenziali per la tua inflight skincare routine: acqua micellare o lo struccante che usi solitamente, una crema idratante per capelli, una maschera idratante per il viso, crema idratante mani, crema contorno occhi e un burro cacao idratante. Per organizzarti ...