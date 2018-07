I tagli alle pensioni d' oro sono un salto nel buio

Allerta Meteo - metà Luglio tra super caldo e violenti temporali in arrivo : attenzione a grandine e tornado [MAPPE e DETtagli] : 1/7 ...

ELETTRA MORINI/ I cavalli di battaglia della ballerina moglie di Tony Renis (Techetechetè) : Conosciuta anche per le sue nozze con Tony Renis, ELETTRA MORINI deve il suo successo alle proprie abilità nella danza. Questa sera Techetechetè parlerà anche di lei(Pubblicato il Sat, 14 Jul 2018 12:06:00 GMT)

Vitalizi - Di Maio li taglia da gennaio 2019/ I casi di Gino Paoli e Ilona Staller : Di Maio, Vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Fri, 13 Jul 2018 20:17:00 GMT)

Allerta botulino in Calabria : alimenti richiamati dai supermercati [DETtagli] : In questi giorni di massima attenzione per il rischio listeria, una nuova Allerta arriva dalla Calabria. Sono stati richiamati alcuni alimenti dai supermercati per rischio di contaminazione da botulino. Si tratta in particolare del “Pesto di finocchietto e mandorle” – Segreti di Sicilia prodotto nello stabilimento Frantoi Cutrera Srl. Il prodotto è stato commercializzato nel territorio di Cosenza. L'articolo Allerta botulino in ...

Ilona Staller farà ricorso contro il taglio dei vitalizi : Ilona Staller non ci sta. Tramite il suo avvocato Luca Di Carlo l'ex pornostar e deputata radicale ha annunciata di voler far ricorso contro l'abolizione dei vitalizi, sancita ieri dalla Camera dei Deputati: "È stato violentato ogni valore etico della politica e rappresenta un'offesa alla dignità. È una decisione illegittima che aumenta le disuguaglianze, la pensione è ricalcolata in base al criterio contributivo per ...

Di Maio : «Via ai vitalizi e taglio alle pensioni d’oro sopra i 4mila euro»|Schede|Video Cosa cambia e chi ci perde : Il ministro del Lavoro: «Mi avevano sempre detto che non si poteva fare, siamo arrivati noi e in meno di 100 giorni li abbiamo tagliati». Sforbiciata anche alle pensioni sopra i 4 mila euro

L'Eurozona rallenta - ma l'Italia di più. Ultimi sul Pil - tagliate le stime di crescita : pesa l'incertezza politica : La zona euro crescerà meno, l'Italia frena e resta ultima nella classifica della crescita. Sono poche le notizie positive per il Vecchio Continente e per il Belpaese nelle previsioni della Commissione Ue.Bruxelles ha ridotto la stima di crescita del Pil delL'Eurozona dal 2,3% previsto a inizio maggio a 2,1% per il 2018 e confermato il 2% per il 2019. Nella Ue la revisione al ribasso è stata di 0,2 punti percentuali: 2,3% invece di ...

Per completare Dying Light 2 potrebbero essere necessarie dalle 15 alle 50 ore. Spuntano nuovi dettagli sulle armi : Uno dei più grandi cambiamenti che Techland sta apportando alla formula Dying Light con il suo seguito è l'aggiunta di percorsi narrativi ramificati e meccaniche di scelta e conseguenza, che saranno guidate dal leggendario scrittore Chris Avellone e, queste narrative ramificate, influenzeranno anche il tempo di gioco.Recentemente Gamingbolt ha avuto l'occasione di parlare con il game designer di Dying Light 2, Tymon Smektala, per una ...

taglio alle pensioni d’oro e aumento degli assegni sociali : ?perché i conti non tornano : Tutto dipende da dove si posizionerà l’asticella della limatura ai trattamenti più elevati. Cambia la platea se la sforbiciata parte da 4 mila euro netti o dai 5 mila...

“Ciao Cristiano - sono Max” - la Juventus chiude il colpo del secolo : Allegri già in estasi per l’arrivo di Ronaldo [DETtagli] : La Juventus chiude il colpo Cristiano Ronaldo, si sta per definire la trattativa di mercato del secolo, anticipata in esclusiva da CalcioWeb, era il 28 giugno e nessuno immaginava una possibile trattativa tra il fuoriclasse portoghese ed i bianconeri. Adesso è tutto definito nei dettagli e l’ufficialità è prevista entro i prossimi giorni. Nel frattempo emergono nuovi retroscena. “Ciao Cristiano, sono Max”, inizia così la ...