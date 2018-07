I giornali che hanno acceso il populismo

Casalino al giornalista del Foglio : 'Ora che chiude - cosa fai?'. Scoppia la bufera : Parole che, pero', non placano la polemica politica: 'L'Ordine dei giornalisti di Milano, dove Rocco Casalino risulta iscritto, apra un'istruttoria sulle gravi minacce. Il presidente Conte dovrebbe ...

Balle spaziali - Marco Travaglio smonta due fake news : i soldi pubblici ai giornali (che arrivano ancora) e il vero motivo dei naufragi : E’ vero che i giornali non prendono più soldi pubblici quindi non bisogna più intervenire contro i finanziamenti a pioggia alla stampa italiana? E’ vero che i naufragi che accadono a pochi chilometri dalla costa libica sono colpa della nuova politica del nuovo governo italiano? Questa settimana Marco Travaglio smonta queste due fake news per il 35esimo appuntamento di Balle spaziali, disponibile in abbonamento su app e sito di Loft. ...

Casalino "minaccia" il giornalista del Foglio : "Ora che chiude cosa fai?". E sui social scoppia la polemica - Pd in trincea : Tutti contro Rocco Casalino. Il capo della comunicazione del governo è finito sul banco degli imputati dopo la frase rivolta al giornalista del Foglio Salvatore Merlo durante il party organizzato dai Cinque stelle per festeggiare l'abolizione dei vitalizi. Frase riportata oggi in un articolo dello stesso Merlo: "Adesso che Il Foglio chiude che fai? mi dici a cosa serve Il Foglio? perché esiste?", avrebbe detto il portavoce di ...

SPY FINANZA/ La tempesta sulle banche 'annunciata' da Draghi e nascosta dai giornali : Se n'è parlato molto poco, ma Mario Draghi nell'audizione al Parlamento europeo ha di fatto lanciato un allarme sulla situazione delle banche europee.

Matteo Salvini - nuovo attacco della Trenta : 'Faccia le cose anzichè stare sempre sui giornali' : Il caso 'è chiuso' ha detto lo stesso Matteo Salvini ieri, dopo aver incontrato il premier conte e il collega vicepremier Di Maio. Quello con la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che si era ...

Turchia - 18 mila dipendenti pubblici licenziati/ Ultime notizie : chiusi anche 3 giornali e una tv : Turchia, governo licenzia 18 mila dipendenti: ritenuti colpevoli di "legami con organizzazioni terroristiche", gruppi "agiscono contro sicurezza nazionale"(Pubblicato il Sun, 08 Jul 2018 17:20:00 GMT)

Presentate ad Anci e associazioni di categoria le modifiche a legge regionale sul commercio per distributori carburante e rivendite giornali : Si sono svolti oggi, in Regione Liguria, gli incontri con Anci Liguria e le associazioni di categoria per le modifiche alla legge regionale sul commercio 1/2007 e per la nuova programmazione regionale,...

5 stelle vs stampa : il giornalismo ha una funzione pubblica che dovrebbe essere sostenuta : È tipico dei movimenti nuovi e demagogici prendersela con i giornalisti, è il Movimento 5 stelle non fa eccezione. "Pennivendoli", "inchiostratori", "falsari", "carogne", "morti che camminano", "servi"... giusto per rammentare alcune delle affettuosità rivolte da Beppe Grillo alla categoria. O l'ipocrisia di Di Battista e Di Maio che, per una volta uniti, quando "la stampa" scrisse che avrebbero dato vita a un governo con la ...

I 15 tormentoni dell'estate 2018 - le classifiche parlano italiano : dai Thegiornalisti a Fedez : Questa estate il tormentone parla italiano. Sono soprattutto casalinghi i brani che nella playlist dedicata su TimMusic, la piattaforma per la musica in streaming di Tim, si contendono il titolo di canzone dell’estate...

"Cristiano Ronaldo si sente già della Juve". Parola del giornalista che ha scritto la sua biografia : Cristiano Ronaldo e la Juventus ogni ora di più sono sempre più vicini e le conferme arrivano da più parti: dal Portogallo, dalla Spagna, dall'entourage del calciatore, dalla madre dell'asso di Funchal, da Londra e ora anche Guillem Balague, giornalista di SkySports che ha curato anche la sua biografia. Cristiano Ronaldo ha scelto la Juventus per dimostrare a tutti che a 33 anni può ancora fare la differenza e in un campionato del tutto ...