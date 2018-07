I francesi festeggiano i Mondiali e oltraggiano le fontane di Roma | tuffi e bagni nelle

Degrado Mondiale a Roma : francesi festeggiano nella Fontana di Campo de Fiori : I francesi festeggiano il trionfo Mondiale , anche a Roma . Al fischio finale a Campo de' Fiori , dove 300 tifosi erano riuniti per assistere alla finale, è scoppiata la festa. Non sono mancati gli eccessi che hanno...

Perché i francesi festeggiano il 14 luglio : (Foto: La presa della Bastiglia – Jean-Pierre Houël (1789) wikipedia.org) Il 14 luglio 1789 un gruppo di francesi conquistò la Bastiglia, costruita per volere di Carlo V nel 1382 per difendere le porte orientali di Parigi. Sotto l’egida di Luigi XI la struttura era già stata usata come carcere, per poi essere trasformata completamente a prigione di Stato durante i primi anni del secolo XVII e alloggio forzato a diversi nomi illustri, da ...