I CONSIGLI HOME VIDEO DI LUGLIO-AGOSTO 2018

(Di lunedì 16 luglio 2018) L'estate entra nel vivo e tutti vanno in ferie, il che ci porta alla consueta pausa in attesa di riprendere ancora più carichi a settembre. Ma prima di staccare temporaneamente la spina le case di ditribuzone hanno ancora qualcosa per solleticare i palati di cinefili e collezionisti. Arrivano nei negozi Pacific Rim - La Rivolta, Il Giustiziere della Notte, Tomb Raider, Tonya, Oltre la notte e Hostiles. Per chi non fosse interessato a titoli più recenti o da grandi incassi in sala, la Midnight Factory ci solletica ancora una volta con la limited edition (3 DVD o 3 Bluray) del cult di Tobe Hopper, Il Tunnel dell'Orrore. Per gli amanti di serie TV e anime si segnalano la seconda stagione di Mr. Robot e Eureka Seven.