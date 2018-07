I campionati dei record e delle emozioni La danza sportiva mai così in alto

A Torino la conferenza stampa di presentazione della fase finale dei campionati del Mondo : Si terrà Martedì 11 luglio 2018 alle ore 11.45 la conferenza stampa di presentazione della fase finale dei Campionati Mondiali di Pallavolo Maschili. L'evento si terrà alla Mole Antonelliana all'...

Nuoto di fondo - anticipata per le condizioni meteo la gara dei campionati italiani master a Palermo : A causa delle avverse previsioni meteo, la gara dei campionati italiani master di Nuoto di fondo è stata anticipata alle ore 9.30 Considerate le indicazioni fornite dalla capitaneria di porto in relazione alle previsioni meteo-marine, la partenza della 5 km di Nuoto in acque libere dei campionati italiani master, in programma sabato 7 luglio, è anticipata alle ore 9.30 con accredito alle 7.30. In corso di valutazione l’orario di ...

Ciclismo in tv : dove vedere la diretta dei campionati italiani 2018 in chiaro e streaming gratis : streaming, oltre che sul sito di RaiSport anche si potrà seguire in diretta, grazie alla produzione Pmg Sport, su Gazzetta.it. Arrivo previsto: 15.45-16.20 circa Ciclismo, Campionato Italiano ...

Ciclismo - campionati Italiani 2018 : la startlist e l’elenco completo dei partecipanti : I migliori corridori azzurri si ritroverà sabato 30 giugno a Darfo Boario Terme (Brescia) per la gara in linea dei Campionati Italiani 2018 di Ciclismo. Al via troveremo infatti atleti del calibro di Vincenzo Nibali, Diego Ulissi, Gianni Moscon ed Elia Viviani, che insieme a molti giovani si sfideranno per conquistare l’ambita maglia tricolore. Andiamo quindi a scoprire l’elenco completo dei partecipanti per i Campionati Italiani 2018 di ...

Giostra d'incontro - la Rocca si candida alla finale dei campionati mondiali : L'assessore allo sport Christian Castorri - visto anche il contesto - è partito subito lancia in resta e ha svelato che il Comune è pronto a investire ancora di più per la Giostra d'incontro, ...

Ginnastica - Serie A 2019 : la composizione dei prossimi campionati - quali squadre ci saranno? Gare più rapide - livello più elevato : Si è conclusa la Serie A 2018 di Ginnastica artistica, il massimo campionato italiano a squadre. Ben 24 formazioni hanno partecipato a questa edizioni del torneo, generando delle Gare maratona di dieci ore in occasione delle tre tappe che si sono disputate ad Arezzo, Milano e Torino. Il tutto si era reso necessario per arrivare a una divisione più corretta delle squadre per la prossima stagione. In base alla classifica di quest’anno, infatti, si ...

Ginnastica artistica – Adrenalina al Palavela di Torino : prende il via la finale dei campionati italiani : Adrenalina e polvere di magnesia al Palavela di Torino in occasione della finale dei campionati italiani di Ginnastica artistica Questo pomeriggio, al Palavela di Torino, ha preso il via la terza e ultima tappa dei campionati italiani di serie A e B di Ginnastica artistica maschile e femminile. La prima giornata di gare, interamente dedicata alla serie B, ha visto trionfare le ragazze della G.S.Audace, che si sono aggiudicate il ...

Canottaggio - il gruppo olimpico in raduno a Varese in vista dei campionati del Mondo Assoluti : La squadra azzurra di Canottaggio in raduno a Varese per perfezionare la preparazione in vista della partecipazione ai Campionati del Mondo Assoluti in programma in Bulgaria a Plovdiv Da questa sera, e fino al prossimo 15 giugno, tutto il gruppo olimpico si ritroverà a Varese per perfezionare la preparazione in vista della partecipazione ai Campionati del Mondo Assoluti in programma in Bulgaria a Plovdiv dal 9 al 16 settembre. Una road map ...

Atletica – I risultati dei campionati Juniores di Agropoli : Nella giornata finale dei campionati Italiani Juniores e Promesse, il saltatore romano Forte diventa il terzo under 23 di sempre a livello nazionale Gran finale per i campionati Italiani Juniores e Promesse ad Agropoli (Salerno). Nel triplo under 23 arriva in chiusura il salto di Simone Forte (Fiamme Gialle) con 16,73 (+1.7) all’ultimo tentativo che vale il terzo posto di sempre tra le promesse a livello nazionale e lo standard di iscrizione ...

Nuoto – campionati Assoluti di Sincro - Linda Cerruti comincia benissimo - dietro di lei Flamini e Deidda : Sono iniziati i Campionati Assoluti estivi, Linda Cerruti davanti al capitano della nazionale Manila Flamini Sono iniziati allo Stadio del Nuoto di Roma i Campionati Assoluti estivi in programma da giovedì 31 maggio a domenica 3 giugno. Aspettative alte con le azzurre che tornano in acqua dopo i brillanti risultati nella World Series Fina e a due mesi esatti dagli Europei di Glasgow (2-7 agosto). Quattro giorni di gare seguite dalle telecamere ...

Rugby - week-end all’insegna dei campionati femminili : in programma la finale che assegna lo scudetto di A : ltre alla finale del Campionato Italiano di Serie A in calendario sabato alle 19.30, in cui verrà assegnato il 34° scudetto, in palio ci sarà la Coppa Italia Femminile Seniores Sarà un weekend dedicato totalmente al Rugby femminile quello che andrà in scena a Calvisano il 2 e il 3 giugno. Oltre alla finale del Campionato Italiano di Serie A in calendario sabato alle 19.30, in cui verrà assegnato il 34esimo scudetto, in palio ci sarà la Coppa ...

Ginnastica artistica – Tutto pronto per la finale dei campionati Italiani di serie A e B : Tutto pronto per la tappa finale di serie A e B dei Campionati Italiani di Ginnastica artistica Questa mattina, mercoledì 30 maggio, si è tenuta la conferenza stampa di presentazione della finale dei Campionati Italiani di Ginnastica artistica di serie A e B, maschile e femminile, che avrà luogo al PalaVela di Torino l’8 e il 9 giugno. La presentazione si è svolta nella bellissima e scenografica Sala Conferenze della Reale Mutua di via Corte ...

La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campionati di calcio : L’assemblea della Lega Serie A – l’organo che governa la massima divisione del campionato di calcio italiano – ha deciso di rescindere il contratto firmato lo scorso febbraio con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi tre campionati di The post La Lega Serie A ha deciso di rescindere il contratto con Mediapro per i diritti di trasmissione dei prossimi campionati di calcio appeared first on Il Post.

Martedì a Bologna la conferenza stampa di presentazione della tappa dei campionati del Mondo : Si terrà Martedì 29 Maggio 2018 alle ore 13.00 la conferenza stampa di presentazione dei Mondiali di Pallavolo a Bologna. L'evento si terrà presso la Sala Giunta Regionale di Via Aldo Moro 52 a ...