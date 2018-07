HUNGRY SHARK WORLD arriva domani su PC | PS4 | Xbox One e Switch

gamerbrain

(Di lunedì 16 luglio 2018) Ubisoft annuncia che, il nuovo titolo dell’acclamata serie di, sarà disponibile dal 17 luglio per PlayStation 4, Nintendoe la famiglia di dispositiviOne, tra cuiOne X.disponibile daSviluppato da Future Games of London, uno studio Ubisoft,consentirà ai giocatori di ergersi ai vertici della catena alimentare, iniziando come un piccolo squalo e crescendo fino a diventare il più temuto predatore dell’oceano. In questa avventura arcade marina, i giocatori dovranno cibarsi il più possibile per sfidare una serie di temibili boss, tra cui macabri squali goblin, predatori preistorici e calamari giganti.include quattro scenari unici da esplorare con splendide isole tropicali, templi sommersi, vaste città ed enormi iceberg. Il gioco ...