Huawei P20 Pro e Xiaomi Mi A1 ricevono nuove patch di sicurezza

Arriva il porting dell’app fotocamera di Huawei P20 per gli smartphone con Kirin 659 : In caso di cambio ROM, un aiuto Arriva dai porting delle app originali ad opera di appassionati che con tanto sudore e altrettanto lavoro "isolano" il software per realizzarne un APK L'articolo Arriva il porting dell’app fotocamera di Huawei P20 per gli smartphone con Kirin 659 proviene da TuttoAndroid.

Su Huawei P20 Lite l’app fotocamera di P20 : porting completo : L'app fotocamera di P20 a bordo di Huawei P20 Lite, così come di Honor 9 Lite e Honor 7X (in pratica di quei dispositivi equipaggiati con il processore proprietario Kirin 659)? Grazie ai ragazzi di XDA Developers è finalmente possibile, cosa che va notevolmente a migliorare l'utilizzo del comparto con customROM. Quel che di fatto rendeva poco piacevole l'esperienza utente delle varie soluzioni software alternativa era soprattutto la fotocamera, ...

Tantissime occasioni con Huawei P20 Lite il 15 luglio : prezzo promozioni Vodafone e non solo : C'è solo l'imbarazzo della scelta oggi 15 luglio per tutti coloro che sono realmente interessati all'acquisto di un Huawei P20 Lite. Il prezzo comincia infatti a scendere a livelli molto interessanti per il pubblico italiano, indipendentemente dal fatto che abbiate deciso di acquistarlo tramite le promozioni degli operatori, come nel caso di Vodafone, o alcuni tra gli store più famosi in circolazione. Cerchiamo dunque di individuare le migliori ...

“Spark a Renaissance” è il nuovo concorso fotografico che regala 5 Huawei P20 Pro e un master a Firenze : Dopo aver promosso l'iniziativa Design it possible, Huawei prova ad incrementare la partecipazione degli appassionati con un nuovo concorso fotografico L'articolo “Spark a Renaissance” è il nuovo concorso fotografico che regala 5 Huawei P20 Pro e un master a Firenze proviene da TuttoAndroid.

Vodafone offre 50 euro di sconto sul contributo iniziale per Huawei P20 Lite a rate : Fino al 31 luglio 2018 in alcuni punti vendita Vodafone è possibile acquistare Huawei P20 Lite a rate con uno sconto di 50 euro sul normale contributo iniziale L'articolo Vodafone offre 50 euro di sconto sul contributo iniziale per Huawei P20 Lite a rate proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro come ottenere foto perfette : Huawei P20 Pro configurare al massimo le impostazioni della fotocamera per scattare bellissime foto con il telefono Android Huawei

Huawei P20 Pro icone sullo schermo che cosa vogliono dire : Scoprire che cosa vogliono dire i simboli Huawei P20 Pro sulla barra in alto di Android Tutte le icone Huawei P20 Pro sulla barra in alto del telefono.

Huawei P20 Pro trasformare le foto in un video personalizzato : Creare un video con le foto più belle contenute nella galleria delle immagini del telefono Android Huawei P20 Pro. Come fare un video con le fotografie contenute nel Huawei P20 Pro.

In prima linea il Huawei P20 Lite con aggiornamento B144 : i problemi risolti : Per il Huawei P20 Lite è a appena partito un nuovo aggiornamento. Si tratta del pacchetto B144 che porta con se la risoluzione di alcuni problemi e pure il miglioramento dell'esperienza d'uso dello smartphone sotto alcuni aspetti. Esaminiamo più da vicino il firmware nuovo di zecca , in base al changelog rilasciato dagli stessi sviluppatori. Partiamo con il numero build dell'update pensato per il Huawei P20 Lite: ANE-LX1 8.0.0.144 (C432). Il ...

Ora o mai più il Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Pro : striminzito il prezzo del 12 luglio : Stavate monitorando con attesa spasmodica le offerte relative a Samsung Galaxy S9 e Huawei P20 Pro? Nonostante non manchino troppi giorni all'Amazon Prime Day 2018, in programma per il prossimo 16 luglio (cliccate qui per tutte le dritte utili a non lasciarsi sfuggire le proposte più croccanti, ed arrivarci quindi per primi), nuovi abbassamenti del prezzo medio arrivano dal fronte eBay, un altro versante commerciale che vi consigliamo di non ...

Smartphone Android in offerta oggi 10 luglio : Moto G6 - Huawei P20 Lite - Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri : Il mercato degli store online è in continuo fermento e anche quest’oggi è arrivata un’altra bella ondata di offerte che riguardano il panorama Android. Sono cinque […] L'articolo Smartphone Android in offerta oggi 10 luglio: Moto G6, Huawei P20 Lite, Samsung Galaxy S9 Plus e tanti altri proviene da TuttoAndroid.

Huawei P20 Pro scoprire data e posizione foto : Lo sai che nelle foto è memorizzata la posizione GPS e la data e ora dello scatto fotografico ? Ecco come scoprire dove è stata fatta una foto.

Huawei P20 Pro Come scattare foto veloci : Come fare una fotografia velocemente. scattare rapidamente una foto usando il cellulare Andrid Huawei P20 Pro Guida e istruzioni. Come fare scatto fotografico veloce, scattare foto velocemente, scattare fotografia velocemente Huawei P20 Pro.

Aggiornamento OTA per Huawei P20 Pro no brand ITA : B131 con diverse novità : Risulta disponibile a bordo dei modelli italiani di Huawei P20 Pro l'Aggiornamento B131, in test fin dalla metà di giugno e finalmente arrivato sugli esemplari di nostra conoscenza tramite apposita notifica OTA. Sono tanti gli utenti in queste ore ad essere stati raggiunti dal pacchetto, che ricordiamo integrare il software di base con la patch di sicurezza di giugno, insieme con alcune novità relative all'UI della fotocamera e dei ...