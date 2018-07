Honda Civic - Prime immagini della Type R aggiornata

Honda Civic Type R<br> - Record di categoria anche a Silverstone : La nuova Honda Civic Type R sta collezionando una serie di Record per auto di serie su alcuni dei più noti circuiti europei: l'iniziativa è denominata Type R Challenge 2018. Dopo aver siglato il miglior tempo a Magny-Cours e a Spa-Francorchamps, la Type R ha conquistato il primato a Silverstone , con un tempo di 2'31"32. Il Record della pista inglese, per la cronaca, apparteneva alla serie precedente della sportiva giapponese.Collezione di ...

I piloti Toro Rosso scelgono Honda Civic Type R : I piloti della Scuderia Toro Rosso Honda F1 Pierre Gasly e Brendon Hartley hanno scelto la Honda Civic Type R per viaggiare ogni giorno su strada. La Civic Type R 2017 è la soluzione ideale per un pilota di Formula 1, in pista o su strada. Battezzata come “auto da corsa per la strada”, detiene […] L'articolo I piloti Toro Rosso scelgono Honda Civic Type R sembra essere il primo su MotoriNoLimits | Auto, F1, motori, turismo, stili di ...