Strette di mano e buone intenzioni al il vertice ditra il presidente russoe quello Usa,. "Negli ultimi anni non siamo andati molto d'accordo, ma credo che in futuro avremo un buon rapporto. Ilci osserva", ha detto. "E' arrivata l'ora di parlare in maniera particolareggiata di punti nevralgici,ce ne sono parecchi",ha detto. L'atteso faccia a faccia è cominciato mezz'ora dopo per il ritardo di. Anche la Regina Elisabetta, il Papa, la Merkel "vittime" dei suoi ritardi.(Di lunedì 16 luglio 2018)